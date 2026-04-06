Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

Muğla’da, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğrenim gören bir kız öğrenci, iş arayışı kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan ile sanal medya üzerinden iletişime geçti.

"İŞ ARAYAN ÖĞRENCİYE UYGUNSUZ MESAJLAR GÖNDERDİ" İDDİASI

İddiaya göre; görüşmeler sırasında Arkan’ın öğrenciye uygunsuz mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Arkan’ı 'nitelikli cinsel taciz' iddiasıyla makamında gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Arkan'ın aynı zamanda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın danışmanı olduğu öğrenildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan hakkında adli süreç devam etmektedir. Adli süreç netleştiğinde gereken bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı