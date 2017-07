'Pride in London' yürüyüşü büyük ilgi gördü



Celal Sönmez, Faruk Zabçı / Londra, 8 Temmuz, (DHA) - Londra'da on binlerce kişinin katıldığı 'Pride in London' yürüyüşü cadde ve sokakları doldurdu ve kostümlü parti havasında geçti.



İngiltere'nin başkenti Londra'daki eşcinsel hakları yürüyüşünde, LGBTİ ve insan hakları dernekleri başta olmak üzere sivil toplum örgütleri, öğretmenler sendikası gibi çeşitli sendikalar, basılı ve dijital medya kuruluşları, polis teşkilatı, sağlık, itfaiye çalışanları, TESCO, Renault, Starbuck gibi ticari kuruluşlar kortejde bizzat yer alarak yürüdü.



Eyleme katılanlar LGBTİ bayrağının yanı sıra pek çok Avrupa ülkesinin bayrağını da taşıdılar.



26 binden fazla kişinin yürüdüğü gösteride, giydikleri ilginç kostümlerle de dikkat çeken göstericiler sık sık sokaktan geçen vatandaşlarla fotoğraflar çekindi.



Londra'nın cadde ve sokaklarındaki yüz binlerce kişi de, göstericilere alkışlarla destek oldu.



(Fotoğraflı)