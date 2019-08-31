Prenses Diana'nın 22. ölüm yıl dönümü! Prenses Diana kimdir?

31.08.2019 06:00

Prens Charles'ın ilk eşi, Harry ve William'ın annesi Diana, Dodi Al Fayed'in de içinde olduğu araçla trafik kazası geçirerek yaşamını yitirdi. Prensesin bir suikast sonucu öldüğü düşünülse de bir kanıt bulunamadı. Prenses Diana kimdir? Prenses Diana hayatı, ölümü, filmi ve daha fazlası haberimizde…

DİANA FRANCES SPENCER KİMDİR?

Diana Spencer 1 Temmuz 1961 tarihinde Birleşik Krallık Sandringham'da dünyaya geldi. Edward John Spencer'in en küçük kızıdır. Eşinden boşanan anne Frances Spencer, Diana'yı ve bir kardeşini de alarak Londra'da Knightsbridge'deki bir apartman dairesine taşındı. Aynı yıl Edward John Spencer, iki kızını da yanına alarak annelerine göndermeme kararı aldı.

Kökeni Stuart'lardan gelen aristokrat bir aileye mensup olan Diana, anne tarafında İrlandalı, İskoçyalı, İngiliz ve Amerikan köklere sahipti. Baba tarafından 2. Charles'ın soyundan geliyordu. Bu köklü aile yüzyıllar boyunca kraliyet ailesiyle yakın ilişki içerisindeydi.

YEMEK VE DANS KURSUNA GİTTİ

Sevilen isim,7 yaşında okula başladı ve Kings Lynn'in West Heath Girls' School da eğitim aldı. 1977 yılında Rougemont, İsviçre'de bulunan Institut Alpin Videmanett'e kaydoldu. Ardından eve döndü ve bu sırada henüz 16 yaşında olan Diana, ileride eşi olacak kişiyi ilk kez ablası Lady Sarah'ın flörtü olarak tanıdı. Okuldan arkadaşları, Carolyn Pride, Virginia Pitman ve Anne Bolton ile babasının aldığı apartmanda yaşamaya başladı. Yemek kursuna ve Kensington'daki Madame Vacani's Dance Academy'ye giden Diana, daha sonra Young England Kindergarten hemşirelik okulunda iş buldu.

TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE PRENS CHARLES İLE EVLENDİ

Kraliyet ailesine dahil olmak için tüm gerekli şartları taşıyan Diana'nın, Charles'la evliliğine Spencer'ler ve Kraliyet Ailesi sıcak bakıyordu. Çift 24 Şubat 1981'de nişanlandı. Sonunda 29 Temmuz 1981'de tüm dünya tarafından takip edilen bir düğünle St.Paul Katedrali'nde evlendiler.20 yaşındaki Diana resmen Galler Prensesi oldu.

ALDATMA NEDENİYLE ÇİFT BOŞANDI

İskoçya tatiline çıktıklarında Diana hamile kaldı. 21 Temmuz 1982'de William'ı dünyaya getiren Diana anne oldu. Hala Camilla Parker Bowles'e aşık olan Prens Charles, Diana'nın çabalarına rağmen bu aşkından vazgeçmedi. Evlenmeden önce Diana bulimia hastalığına yakalandı ve evlendikten sonra hastalığın şiddeti arttı. Harry'nın doğumundan sonra her şey değişti. Çift sonunda 1992 yılında ayrıldı ve Diana Kensington sarayında kalmaya devam etti. 28 Ağustos 1996'da boşandılar.

DİANA, DODİ AL FAYED'LE BİRLİKTELİĞE BAŞLADI

Boşanmanın ardından eski Prenses, Pakistanlı kalp cerrahı Hasnat Khan'a aşık oldu. Evliyken onunla flört etmeye başlayan Diana, kültür farklılığından ilişkiyi sonlandırdı ve iş adamı Dodi Al Fayed'le görüşmeye başladı.

TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

1997 yılında sevgilisi Dodi Al Fayed'le tatile çıkan Diana, paparazzilerin yoğum baskısı nedeniyle sevgilisiyle Paris'e dönmeye karar verdi. Dodi'nin babasının otelinde kalmak isteyen çift, 31 Ağustos sabahı, saat on iki buçukta Dodi'nin apartmanına gitmek için otelden çıktıkları sırada kapıda paparazziler bekliyordu. Giderken şoför yolu şaşırdı ve karanlık bir tünelde kaza yaptı. Şoförve Dodi al Fayed olay yerinde hayatını kaybetti. Doktorlar Diana'nın hayatını kurtarmaya çalışsa da Prenses Diana yaşamını yitirdi. Ölümünde suikast şüphesi olduğu söylense de hiçbir zaman bu iddia kanıtlanamadı. Ölümünün ardından 6 gün yas ilan edildi, 6 Eylül 1997'de bir veda töreniyle Diana toprağa defnedildi.