PRENS YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU! Prens 3. sezon ne zaman başlayacak, hangi platformda?

Prens dizisinin üçüncü sezonuna dair heyecan giderek artıyor. İzleyicilerin uzun süredir merakla beklediği yeni sezona ilişkin sorular, dizi gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. "Prens 3. sezon ne zaman başlıyor?", "Prens yeni bölümler hangi tarihte yayınlanacak?" ve "Prens hangi dijital platformda izlenebilecek?" gibi sorular, sosyal medyada sıkça araştırılıyor.

Yayınlandığı ilk iki sezon boyunca hem mizahi diliyle hem de karakterleriyle dikkat çeken dizi, geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. İzleyiciler, dizinin 3. sezon bölümlerinin hangi tarihte yayınlanacağını ise heyecanla bekliyor. Peki, Prens 3. sezon ne zaman başlayacak, hangi platformdan izlenebilecek? İşte, merak edilenler…

PRENS 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınlandığı ilk iki sezonuyla büyük ilgi gören ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizi, 3. sezonuyla 9 Mayıs 2025 Cuma günü geri dönüyor. Yeni sezon bölümleri, Max (eski adıyla HBO Max) dijital platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Prens 3. sezon ne zaman başlayacak

Bu sezon, Bongomia Krallığı'nda kadınların yönetime ağırlık vereceği yeni bir dönemi konu alırken; hikâyeye Binnur Kaya, Burcu Özberk, Yiğit Özşener, Tansu Biçer ve Burak Dakak gibi sürpriz isimler de dahil oluyor. Prens dizisinin yeni sezonunda entrikalar, mizah ve heyecan kaldığı yerden devam edecek.

Prens 3. sezon hangi platformda