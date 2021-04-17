Prens Phillip için Kraliyet töreni: Cenaze aracının yanında çocukları yürüyecek

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Edinburgh Dükü Prens Philip için, bugün Türkiye saati ile 17:00'de bir Kraliyet töreni düzenlenecek.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ineşi Edinburgh Dükü Prens Philip için bugün bir cenaze töreni düzenlenecek. Prens Phillip'in dört çocuğu Prens Charles, Andrew ve Edward ile Prenses Anne cenaze aracının yanında yürüyor olacak.

Türkiye saatiyle 17.00'de Windsor Kalesi'nde bulunan St George's Kilisesi'nde yapılacak olan Kraliyet töreni, televizyondan canlı yayımlanacak.

Törene katılacak 30 kişi Covid-19 önlemleri dahilinde maske takacak ve sosyal medya kurallarına uyacak. Kraliçe tek başına oturuyor olacak.

99 yaşında hayatını kaybeden Prens Phillip'in tabutunu St George Şapeli'ne özel bir Land Rover taşıyacak.

Katılacak olan isimlerden askeri üniforma değil madalyaların taşındığı resmi kıyafetler ya da günlük elbiseler giymeleri istendi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki resmi Covid önlemlerine istinaden bazı değişiklikler yapılmış olmakla beraber, Kraliyet töreninin Dük'ün isteklerine uygun olarak düzenleneceği belirtildi.

Kraliyet ailesi üyelerinin ve Prens Phillip'in üç Alman akrabasının da yer alacağı törende, Prens Harry de olacak. Hamile eşi Meghan ise doktor tavsiyesi üzerine ABD'den gelmek üzere yolculuk yapmadı.

Daha önceki cenaze töreni planlarında, binlerce kişinin katılımı ve yüzlerce askerin görev alması öngörülüyordu.

Ancak salgının başlamasından bu yana, büyük kalabalıkların toplanabileceği etkinliklerin kapsam dışı bırakıldığı planlar yapıldı.