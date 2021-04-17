Son dakika haber | - Prens Philip'in cenaze töreni başladı- İngiltere, Prens Philip'e veda ediyor
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Son dakika haber | - Prens Philip'in cenaze töreni başladı- İngiltere, Prens Philip'e veda ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre - Prens Philip'in cenaze töreni başladı İngiltere, Prens Philip'e veda ediyor İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Prens Philip için korona virüs tedbirleri altında düzenlenen cenaze töreni başladı.

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- Prens Philip'in cenaze töreni başladı

İngiltere, Prens Philip'e veda ediyor

LONDRA - İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Prens Philip için korona virüs tedbirleri altında düzenlenen cenaze töreni başladı. Prens Philip'in tabutu, St. George Şapeli'ne tasarımına yardımcı olduğu yeşil renkli Land Rover ile getirildi.

İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'in 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'i son yolculuğuna uğurluyor. 9 Nisan'da hayatını kaybeden Prens Philip'in tasarımına yardımcı olduğu yeşil renkli Land Rover, naaşı almak üzere Windsor Kalesi'ne geldi. Philip'in tabutu, tasarımına yardımcı olduğu yeşil renkli Land Rover'a yerleştirildi. Cenaze töreninin yapılacağı St. George Şapeli'ne doğru ilerleyen araca Cenaze Alayı eşlik ederken, Kraliyet ailesinin üyeleri de cenaze aracının ardından yürüyüşe geçti. Prens Philip'in çocukları Prenses Anne, Prens Charles, Prens Edward ve Prens Andrew cenaze aracına eşlik ederek babalarına veda etti.

Bu sırada Kraliçe II. Elizabeth de 73 yıllık eşinin cenazesine katılmak için Windsor Kalesi'nden ayrılırken, Prens Philip'in ölümünün ardından ilk kez görüldü. Aynı anda top atışları gerçekleştirilirken, çanlar çalındı.

Prens Philip için Covid-19 gölgesinde ayin

Cenaze aracının törenin yapılacağı St. George Şapeli'ne ulaşmasının ardından Prens Philip için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Prens Philip'in naaşı Kraliyet lahitine konuldu ve Kraliyet üyeleri 50 dakikalık ayin için yerlerini aldı. Korona virüs kısıtlamaları nedeniyle cenaze ayini Kraliçe II. Elizabeth, 4 çocuğu ve 8 torunu da dahil olmak üzere sınırlı katılım ile başladı. Windsor Başpapazı David Conner, "Bugün burada, Edinburgh Dükü Prens Philip'in ruhunu Tanrı'ya teslim etmek için St. George Şapeli'ndeyiz" diyerek Prens Philip'in uzun yaşamının bir lütuf olduğunu hatırladıklarını ifade etti. Conner, "Kraliçemize sarsılmaz sadakatinden, İngiliz halkına ve İngiliz Milletler Topluluğu'na hizmetinden, cesaretinden, metanetinden ve inancından ilham aldık" şeklinde konuştu.

En uzun süreli kraliyet eşi oldu

Yunan adası Korfu'da 10 Haziran 1921 yılında dünyaya gelen Prens Philip, Elizabeth ile kraliçe olmadan 5 yıl önce 1947'de evlendi ve "en uzun süreli kraliyet eşi" oldu. Babası Yunanistan Kralı Birinci George'un küçük oğlu Yunanistan ve Danimarka Prensi Andrew olan Prens Philip'in 4 çocuğu, 8 torunu ve onların da 10 çocuğu bulunuyor. Philip ve Elizabeth, 70. evlilik yıl dönümlerini Kasım 2017'de kutlamışlardı.

Son dakika haber | - Prens Philip'in cenaze töreni başladı- İngiltere, Prens Philip'e veda ediyor
Son dakika haber | - Prens Philip'in cenaze töreni başladı- İngiltere, Prens Philip'e veda ediyor
Son dakika haber | - Prens Philip'in cenaze töreni başladı- İngiltere, Prens Philip'e veda ediyor
Son dakika haber | - Prens Philip'in cenaze töreni başladı- İngiltere, Prens Philip'e veda ediyor
Son dakika haber | - Prens Philip'in cenaze töreni başladı- İngiltere, Prens Philip'e veda ediyor
Son dakika haber | - Prens Philip'in cenaze töreni başladı- İngiltere, Prens Philip'e veda ediyor
Son dakika haber | - Prens Philip'in cenaze töreni başladı- İngiltere, Prens Philip'e veda ediyor
Son dakika haber | - Prens Philip'in cenaze töreni başladı- İngiltere, Prens Philip'e veda ediyor
Son dakika haber | - Prens Philip'in cenaze töreni başladı- İngiltere, Prens Philip'e veda ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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