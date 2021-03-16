Prens Philip hastaneden çıktı: 10 Haziran'da 100 yaşına giriyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, önümüzdeki 10 Haziran'da 100 yaşına girecek olan eşi Prens Philip, hastaneden çıktı. İlk olarak 16 Şubat'ta hastaneye yatırılan ve daha sonra başka bir hastaneye nakledilen Prens, taburcu edildi.

Edinburgh Dükü Philip, ilk olarak enfeksiyon nedeniyle sarayda tedavi altına alınmıştı. Ancak daha sonra 16 Şubat'ta doktorların tavsiyesiyle özel Kral Edward VII Hastanesi'ne yatırıldı. Enfeksiyon tedavisi biten Prens Philip'in devam eden kalp sorunları nedeniyle de tedavi görmesi gerekti.

Bunun üzerine kalp hastalıkları konusunda uzmanlaşmış olan St Batrholomew Hastanesi'ne nakledildi. Burada tedavi gördükten sonra da tekrar ilk kaldığı hastaneye döndü. Bir ara durumunun kritik olduğu ileri sürülen Prens Philip bugün de hastaneden taburcu oldu. Prens'in Windsor Şatosu'nda dinleneceği düşünülüyor.

Prens Philip hastaneden çıkarken yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Doktorlar tarafından tekerlekli sandalyeyle kendisini bekleyen araca götürülen Prens Philip, daha sonra korumalarıyla birlikte sarayın yolunu tuttu. Prens'in geçeceği kapının yan tarafına görüntü alınmasını engellemek için paravan yerleştirildi.

Her ne kadar Buckingham Sarayı tarafından onaylanmamış olsa da Prens Philip'in, koronavirüse yakalanmadığına inanılıyor. Hem Prens Philip hem de Kraliçe 2. Elizabeth, geçtiğimiz ocak ayında aşı olmuştu.

Kaynak: Hürriyet