Daha önce BluTV'de izleyiciyle buluşan Giray Altınok'un Prens dizisi 2 sezon boyunca hepimizi güldürmeyi başardı. 3. sezonu heyecanla beklenen dizi, ismi değişen platformda, yeni adıyla Max Türkiye'de resmen yayınlandı. Peki, Prens 3. sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?

PRENS 3. SEZON 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Prens dizisinin 3. Sezon 1. Bölümü 9 Mayıs tarihinde yayınlandı. Prens'in 3. Sezon 2. Bölümü ise 16 Mayıs Cuma akşamında MAX platformunda yayınlanacak.

Hayali Bongomya Krallığı'nda geçen absürt komedi dizisi bu kez Osmanlı İmparatorluğu ve Venedik'e kadar hikayesini genişletiyor. 2. sezonda başlayan "Kadınlar Çağı" ile Kraliçe Sion ve Anarkhia'nın siyasi etkinliğinin artacağı belirtiliyor.

PRENS DİZİSİ KONUSU NE?

Fantastik komedi türündeki dizi, ailesi tarafından pek ciddiye alınmayan bir prensin yaşadıklarını konu alıyor.