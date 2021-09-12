Prematüre dünyaya gelen şehit kızını yalnız bırakmadılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Prematüre dünyaya gelen şehit kızını yalnız bırakmadılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Prematüre dünyaya gelen şehit kızını yalnız bırakmadılar

Bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada 2018 yılında şehit olan Musa Sayan'ın prematüre olarak dünyaya gelen kızını yalnız bırakmayan Uluslararası Diriliş Harekatı Adana İl Başkanı Muzaffer Deniz ile Kadın Kolları Başkanı Lale Deniz, ziyaret ettikleri minik Ecrin Nur'a elbise ve...

Bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada 2018 yılında şehit olan Musa Sayan'ın prematüre olarak dünyaya gelen kızını yalnız bırakmayan Uluslararası Diriliş Harekatı Adana İl Başkanı Muzaffer Deniz ile Kadın Kolları Başkanı Lale Deniz, ziyaret ettikleri minik Ecrin Nur'a elbise ve oyuncak hediye etti.

22 Mayıs 2018 tarihinde Kuzey Irak'ın Awdalkewi Dağı bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada evli ve 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Mehmet Türken ile evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan şehit düşmüştü. Sayan dağlarda vatanı korurken eşi Seher Sayan erken doğum yaparak prematüre bir bebek dünyaya getirmişti. "Ecrin Nur" ismi verilen bebek aylarca hastanede kalarak hayata tutunurken, 1 yaşında babası şehit oldu. Prematüre olarak dünyaya gelen bebek tedavi edilse de ellerinde güç kaybı meydana geldi. Uluslararası Diriliş Harekatı Adana İl Başkanı Muzaffer Deniz ile Kadın Kolları Başkanı Lale Deniz, şehit kızını ve ailesini yalnız bırakmadı. Minik Ecrin Nur'u ziyaret eden Muzaffer Deniz ve Lale Deniz, elbise ve oyuncak hediye ettiler. Muzaffer Deniz, "Her zaman devletimizle birlikte şehit ailelerinin yanında olacağız. Onlar hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmesinler" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Ersin Tatar İbrahim Altay Yevgeniy Ziniçev
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy Vildan Atasever
Spor Diego Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şenol Güneş Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Prematüre dünyaya gelen şehit kızını yalnız bırakmadılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 11:41:30. #1.17#