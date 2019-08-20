Prag Büyükelçiliği'ne atanan Egemen Bağış kimdir?

20.08.2019 11:42

Eski Devlet Bakanı Egemen Bağış, Prag Büyükelçiliği'ne atanacağı kesinleşirken Çekya Cumhuriyeti'nden diplomatik onay istenildiği öğrenildi. Eski Devlet Bakanı ve Başmüzakereci olan Egemen Bağış, bu haber üzerine internette araştırılmaya başlandı. Peki, Prag Büyükelçiliği'ne atanan Eski Devlet Bakanı Egemen Bağış kimdir? Kaç yaşında? Egemen Bağış nereli?

EGEMEN BAĞIŞ KİMDİR?

Egemen Bağış, 23 Nisan 1970'te Bingöl'de doğdu. Aslen Siirt'lidir. Babası Abdullah Bağış, 1974–1979 yılları arasında Siirt Belediye Başkanlığı yapmıştır. Eski Devlet Bakanı ve başmüzakereci olan Bağış, 2002'de İstanbul Milletvekili seçildi. AB ile tam üyelik görüşmelerini yürütmek üzere Devlet Bakanı ve Başmüzakereci olarak görevini yürüttü. Daha önce AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapan Egemen Bağış, genel başkan yardımcısı olarak AK Parti'nin en yüksek yürütme organı olan merkez yürütme kurulu üyeliğinde bulundu.

Uluslararası ilişkilerde ve diplomaside AK Parti'nin kilit ismi olarak görev yapmış olan Bağış, partinin ulusal, uluslararası temaslarında ve teşkilatlarında dış politika konularında yönlendirme ve koordine etme görevini yerine getirdi, önemli küresel gelişmelerin parti yönetimine akışını koordine etti.

Bilgi Üniversitesi Küresel Sorunlar Platformu'nun kurucusu olan Bağış, platformun danışma kurulu başkanlığı görevini de yürüttü. Aynı zamanda, kurucuları arasında yer aldığı "İstanbul Merkezi Brüksel" yönetim kurulu üyesidir.

1990'larda, New York'ta bulunan Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanlığı yapan Bağış, derneğin oy birliği ile iki kez üst üste seçilen tek başkanıdır. Diğer yandan Ankara merkezli bir devlet birimi olan Yurt Dışındaki Türkler Danışma Kurulu'nda üye olarak hizmet verdi.

"The Baruch College of The City University of New York" İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları bölümünde lisans eğitimi görüp kamu yönetimi üzerine de yükseğini yapan Egemen Bağış, Beyhan Bağış ile evli ve iki çocuk babasıdır.

2002-2011 Yılları Arasında Yürüttüğü Görevler:

T.C Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

AK Parti Dış İlişkiler ve Dış Temsilciliklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dış İlişkiler Danışmanı

Türkiye-ABD Parlamenterler Asamblesi Transatlantik Komitesi Başkanı

NATO-PA Türk Grubu Başkan Yardımcısı