Pozlarından çok kıyafetleri gündem oldu! Seda'nın tepeden tırnağa kombini cep yaktı
Hem oyunculuğuyla hem de sempatisiyle dikkat çeken Seda Bakan, sosyal medyada adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Müzisyen Ali Erel ile Ekim 2014 tarihinde dünya evine giren Bakan, 2019 yılında ise ilk kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Kızıyla paylaştığı pozlarla sosyal medyada ilgi odağı olan ünlü oyuncu, bu kez giydiği 15 bin 700 TL'lik elbise ile gündem oldu.
Sempatikliğiyle gönüllere taht kuran oyuncu Seda Bakan, sosyal medyada adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Bakan, müzisyen Ali Erel ile 7 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift 2019 yılında ise ilk kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı. Minik kızıyla paylaştığı pozlarla sosyal medyada ilgi odağı olan ünlü oyuncu, kiminin 'Otantik tulum', kiminin 'Kaftan' dediği elbise ile Mehmet Arslan'ın objektifinin karşısına geçti.
15 BİN 700 TL' LİK ELBİSE GİYDİ
Seda Bakan, Raisa ve Vanessa imzalı elbisesiyle göz doldurdu. Bakan'ın elbisesinin fiyatı dudak açıklattı. Güzel oyuncu saatlerce poz verdi. Oyuncunun giydiği elbise modacı kardeşler; Raisa ve Vanessa Sason imzalı. Elbisenin fiyatı ise 15 bin 700 TL.
EV KİRASI DEĞERİNDE KEMER
Seda Bakan'ın belindeki kemeri almak isterseniz fiyatı 4050 TL. Öte yandan Gucci'nin geçen yılki defilesinden esinlenen birçok ünlü, eşarpla poz verme modasına devam ediyor. Geç de olsa bu modaya uyan isimlerden biri de başarılı oyuncu Seda Bakan oldu.