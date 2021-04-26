Pozlarından çok kıyafetleri gündem oldu! Seda'nın tepeden tırnağa kombini cep yaktı

Hem oyunculuğuyla hem de sempatisiyle dikkat çeken Seda Bakan, sosyal medyada adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Müzisyen Ali Erel ile Ekim 2014 tarihinde dünya evine giren Bakan, 2019 yılında ise ilk kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Kızıyla paylaştığı pozlarla sosyal medyada ilgi odağı olan ünlü oyuncu, bu kez giydiği 15 bin 700 TL'lik elbise ile gündem oldu.