Pozitif ayrımcılık nedir? TDK' ya göre pozitif ayrımcılık ne demek?

Pozitif ayrımcılık nedir? son günlerde anlamı en çok aratılan kelimeler arasında. Halk arasında pozitif ayrımcılık daha çok "ekstra hak" olarak bilinse de asıl anlamı bu değildir. Peki, anlamı merak edilen Pozitif ayrımcılık nedir? TDK' ya göre pozitif ayrımcılık ne demek? Ekstra hak verilen kişiler kimler

Gerçekten eşit olma şansını yakalayabilecekleri düşüncesiyle yapılan pozitif ayrımcılık, halk arasında daha farklı anlamda kullanılıyor. Halkın bildiği anlam daha çok "ekstra, fazladan hak" gibi görünse de durumun özünde tam olarak bir eşitlik vardır. Peki, Pozitif ayrımcılık nedir? TDK' ya göre pozitif ayrımcılık ne demek? Detaylar haberimizde!

POZİTİF AYRIMCILIK NEDİR?

Pozitif ayrımcılık, yalnızca "dezavantajlı" gruplara mensup bireylere verilen ekstra haklardır. Pozitif ayrımcılık, dezavantajlı gruplar herkesin rahatça kullanabildiği bazı hakları çeşitli sebeplerden dolayı kullanamayabileceği için; onlar ancak bazı özel bir takım haklara sahip olurlarsa çoğunlukla gerçekten eşit olma şansını yakalayabilecekleri düşüncesiyle yapılır.

Örneğin Türkiye'de herkesin kamuya açık tuvaletlerden yararlanması bir (negatif) haktır. Ne var ki tekerlekli sandalye kullanan veya başka engeli olan kişiler çoğu zaman bu tuvaletlerden (merdivenler, dar alanlar vb. sebeplerden dolayı) yararlanamazlar. Bu durumda devlet bu tuvaletlerin açılması ve kullanılması ile ilgili düzenlemelere bir madde ekleyerek bu dezavantajlı grup için ekstra pozitif düzenleme yapar ve der ki: "tuvaletlerin girişinde şu-şu ölçülerde rampa, tuvalet kabinleri, kapıları, lavabolar şu-şu özelliklerde olmak zorundadır". İşte bu durumda devlet dezavantajlı kişiler için bir pozitif hak öngörmüş, bu kişilerin herkesle gerçekten eşit olabilmesini ve negatif haklardan yararlanabilmesini sağlamış oluyor.

Pozitif ayrımcılık fazladan bir hak değildir. Sadece herkesle gerçekten eşit olunabilmesinin garanti altına alınmasıdır.

TDK' YA GÖRE POZİTİF AYRIMCILIK NE DEMEK?

Pozitif ayrımcılığın TDK anlamı;

- Toplumsal yaşamda iş, meslek edinme, yönetme gibi alanlarda kadınlara, çocuklara ayrıcalık tanıma, onlara toplumun öteki kişileriyle eşit bir duruma gelebilmelerinin yollarını açma.