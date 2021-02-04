Şeyma Subaşı ve sevgilisinin aşk dolu fotoğrafını kimin çektiği merak konusu oldu
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Şeyma Subaşı ve sevgilisinin aşk dolu fotoğrafını kimin çektiği merak konusu oldu

04.02.2021 16:00 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:30
Şeyma Subaşı ve sevgilisinin aşk dolu fotoğrafını kimin çektiği merak konusu oldu

Özel hayatını sık sık takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı, son olarak üzerindeki bornozun yakasını açarak sevgilisine sarıldığı bir pozunu yayınladı. Subaşı'nın pozundan çok fotoğrafı kimin çektiği merak konusu olurken akıllara kızı Melisa geldi.

Uzun süredir Mısırlı iş adamıyla aşk yaşayan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından bornozunun yakasını açarak sevgilisine sarıldığı anları paylaştı. Subaşı paylaşımına "Her şeyimle seninim" notunu da ekledi.

FOTOĞRAFI MELİSA MI ÇEKTİ?

Neredeyse her paylaşımıyla gündem olan Subaşı'nın sevgilisiyle verdiği bu özel pozu kimin çektiği de poz kadar konuşulmaya başlandı. Sosyal medya kullanıcılarının bir çoğu fotoğrafı Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa'nın çektiği iddiasında bulundu.

Pozdan çok kimin çektiği merak konusu oldu! Şeyma Subaşı ve sevgilisinin aşk dolu pozunu Melisa mı çekti?

Ancak Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa'nın şu an annesinin yanında olup olmadığı ise bilinmiyor.

Pozdan çok kimin çektiği merak konusu oldu! Şeyma Subaşı ve sevgilisinin aşk dolu pozunu Melisa mı çekti?

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