Pozantı Belediyesi'nden felçli kadına akülü tekerlekli sandalye
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Pozantı Belediyesi'nden felçli kadına akülü tekerlekli sandalye

Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel
Pozantı Belediyesi'nden felçli kadına akülü tekerlekli sandalye

Pozantı Belediyesi tarafından felçli 50 yaşındaki kadına akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Pozantı Belediyesi tarafından felçli 50 yaşındaki kadına akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, Zafer Mahallesi'nde oturan ve vücudunun bir bölümü felçli Rabia Çıkar'ın akülü tekerlekli sandalye isteğini kırmadı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Doğucu'da, Çıkar'a akülü tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Hediye karşısında çok mutlu olduğunu belirten Çıkar, Belediye Başkanı Çay'a teşekkür etti.

Bu tür çalışmalara önem verdiklerini belirten Başkan Çay'da "Çok şükür ki Rabia teyzemize sosyal belediyecilik anlayışı ile akülü aracını teslim ettik. Rabbim inşallah şifa ve yaşamına kolaylık versin." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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