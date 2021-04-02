Pozantı Belediyesi ihaleye vermiyor kendi yapıyor
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Pozantı Belediyesi ihaleye vermiyor kendi yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pozantı Belediyesi ihaleye vermiyor kendi yapıyor

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, belediye atölyesinde kaynakçı, demirci, marangoz ve boyacı ustalarını işe alarak ihale ile yaptıracakları çalışmalarda büyük bir tasarruf sağladıklarını söyledi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, belediye atölyesinde kaynakçı, demirci, marangoz ve boyacı ustalarını işe alarak ihale ile yaptıracakları çalışmalarda büyük bir tasarruf sağladıklarını söyledi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay önderliğinde belediye önünde buluşan AK Parti, MHP ve CHP ilçe başkanları ve meclis üyeleri, belediyenin yaptığı Belemedik Butik Otel, Belemedik Bungalov Ev, ve Zafer Mahallesi Kına evi ve toplantı salonunu gezdiler.

Meclis üyeleri ilk ziyareti Belemedik'teki ahşap bungalov evlere yaptı. Belediye Başkanı Mustafa Çay, yapılan çalışmaları aşama aşama anlatarak bir bungalov evin ne kadara mal olduğunu ve tamamını belediyedeki atölye çalışanlarının yaptığını belirtti.

Ziyaretin ikincisi ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğünden yıllığı 24 bin liraya kiralanan doğanın içerisindeki Butik Otele yapıldı. Başkan Çay önce otel etrafına yapılan tadilat çalışmaları, otopark alanlarını, barbekü alanlarının nereye yapacaklarını gösterdikten sonra meclis üyelerine otelin içini gezdirdi.

Son olarak Zafer Mahallesine yapılan toplantı salonu ve kına evi ziyaret edildi. Başkan Çay ilk önce Bal Paketleme ve Meyve – Sebze Kurutma Merkezinde yapılan çalışmaları anlatarak kursiyerlerin kuruttuğu organik ürünleri gösterdi. Ardından kurutma merkezinin üzerine inşa edilen toplantı salonu ve kına evini gezdirerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Çalışmaları inceleme ziyareti sonrasında kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Çay, "Bugün gezdiğimiz bu çalışmalarımız tamamıyla belediye personellerimiz tarafından yapıldı. Belediye atölyesinde kaynakçı, demirci, marangoz ve boyacı ustalarını işe alarak ihale ile yaptıracağımız işler konusunda büyük bir tasarruf sağladık. Şimdi Pozantı Belediyesinin hiç bir çalışması ihaleye çıkmıyor. Cüzi miktarlar haracayarak kaliteli işler yapmak bizleri hem mutlu ediyor hem de bir sonraki projemize hızlıca başlamayı teşvik ediyor. Bugün ki ziyarete iştirak eden tüm meclis üyelerine ve ilçe parti başkanlarına teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içerisinde Pozantı'yı kalkındırarak parlayan bir yıldız yapacağız" dedi. - ADANA

Pozantı Belediyesi ihaleye vermiyor kendi yapıyor
Pozantı Belediyesi ihaleye vermiyor kendi yapıyor
Pozantı Belediyesi ihaleye vermiyor kendi yapıyor
Pozantı Belediyesi ihaleye vermiyor kendi yapıyor
Pozantı Belediyesi ihaleye vermiyor kendi yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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