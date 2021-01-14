Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

Hindistan'da bir genç kız, fotoğraf çektirmek için poz verirken birinin arkadan çarpması sonucu dengesini kaybedip nehre düştü. Kameraya yansıyan feci olayda, genç kızın cansız bedeni 9 mil uzakta bulundu.

Hindistan'da Nirupama Prajapati isimli genç kız, arkadaşları ile beraber piknik alanı olan Odisha'ya gitti. Nirupama, nehrin kenarında bulunan bir kayalığın üzerine çıkıp fotoğraf için poz verdi. Poz verirken dengesini kaybedip hızlı bir şekilde akan nehrin sularına kapılıp hayatını kaybetti.

ARKASINDAKİ ADAMA ÇARPINCA DENGESİNİ KAYBETMİŞ

Nirupama'nın fotoğrafını çeken arkadaşına poz verdikten sonra kendi telefonu ile selfie çektiği sırada arkasında bulunan adamın çarpması nedeniyle dengesini kaybedip düştüğü öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ 22 SAAT SONRA BULUNABİLDİ

Kurtarma ekiplerinin 22 saatlik çalışması sonucu Nirupama'nın cansız bedeni nehre düştüğü noktadan dokuz mil uzaklıkta kayalık bir çukurun içine sıkışmış bir şekilde bulundu.