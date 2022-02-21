POYRAZKÖY KUMPASINA İLİŞKİN 8 YILLIK SORUŞTURMA TAMAMLANDI

2009 yılında açılan Poyrazköy soruşturma ve yargılamalarının FETÖ kumpası olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 1048 sayfalık iddianamede, "Poyrazköy'de bulunan mühimmat", "Kafes", "Amirallere Suikast" davalarında yargılanan 87 kişi "müşteki" olarak yer aldı.

TÜRKAN SAYLAN'IN OĞULLARI VE ALİ TATAR'IN AĞABEYİ DE "MÜŞTEKİ"

68 POLİS ŞÜPHELİ SIFATIYLA YER ALDI

EN YÜKSEK CEZA TALEBİ ÖMER KÖSE İÇİN

5 SANIĞA AYRICA ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASI

DAVANIN HAKİM VE SAVCILARI İÇİN HSK'YA EVRAK GÖNDERİLDİ

İSİMSİZ İHBARLARLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

MAHKEME 2015'TE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2 Ekim 2015 tarihli kararı ile Poyrazköy davasında yargılanan tüm şikayetçilerin beraatlerine karar verildiği anlatılan iddianamede, "Kesinleşen beraat kararıyla da tescillendiği üzere Poyrazköy kumpasının, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde görevli olup FETÖ Terör Örgütüne mensubiyeti olmayan subayları tasfiye etmek, tasfiye olanların yerine FETÖ mensubu subayları terfi ettirmek, böylece TSK'yı ele geçirmek FETÖ terör örgütünün asıl önem verdiği Ergenekon davasına siyasi/ toplumsal destek sağlamak ve kamuoyu yaratmak için devreye sokulduğu" belirtildi. İddianamede soruşturmada görev alan personellerin çoğunun FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock programını kullandığı, şüphelilerin FETÖ/ PDY Terör Örgütü adına hareket ettikleri de anlatıldı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel