Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor

Bir dönemin en sevilen yapımlarından olan Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, tam 60 kilo vererek yeni halini paylaştı. Cücenoğlu'nun son halini görenlerse gözlerine inanamıyor.

Sevilen birçok yapımda rol alan oyuncu Cem Cücenoğlu, Poyraz Karayel dizinden oynadığı Taş Kafa karakteriyle hafızalara kazınmıştı. O günlerde kilo sorunu yaşayan Cücenoğlu, aldığı kararla zayıflamaya başlamıştı.

Son olarak tam 60 kilo veren Cücenoğlu, yeni imajıyla herkesi şaşırttı. Aldığı kiloları sıkı bir diyetle veren Cücenoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekti. Cücenoğlu'nun saçını ve sakalını uzatması ise gözlerden kaçmadı.

CEM CÜCENOĞLU KİMDİR?

Cem Cücenoğlu, 7 Nisan 1976'da Ankara'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Batı Müziği Piyano Bölümü mezunudur. Aynı zamanda oyuncu eğitmenlik sertifikası bulunmaktadır. Oldukça yapılı bir fizik özelliğine sahip oyuncu, bu özelliği oyunculuğunda da pek çok noktada kendisine avantaj sağlamıştır. Oyunculuğa başladığından bu yana Deli Yürek, Gurbet Kadını, Cennet Mahallesi, Yabancı Damat, Son Osmanlı Yandım Ali, Ustura Kemal, Deli Dumrul ve Poyraz Karayel gibi çeşitli sinema ve dizi filmlerinde rol almıştı.

Özel yaşantısında masa tenisi ve buz pateni sporlarıyla ilgilenen Cem Cücenoğlu, Zeynep Eylül Üçer ile evlidir.

İşte Cem Cücenoğlu'nun yeni hali;