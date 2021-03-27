POYD'un yeni yönetim kurulu belli oldu
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POYD'un yeni yönetim kurulu belli oldu

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POYD'un yeni yönetim kurulu belli oldu

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Seçimli Olağan Genel Kurulu, Limak Lara'da gerçekleştirildi. Tek listenin yer aldığı seçimde, Ülkay Atmaca'nın başkanlığında POYD'un Yeni Yönetim Kurulu da belli oldu.

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Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Seçimli Olağan Genel Kurulu, Limak Lara'da gerçekleştirildi. Tek listenin yer aldığı seçimde, Ülkay Atmaca'nın başkanlığında POYD'un Yeni Yönetim Kurulu da belli oldu.

Pandemi koşulları altında tüm önlemlerin alındığı POYD Genel Kurulu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında Başkan Ülkay Atmaca'nın konuşması ile başladı. Başkan Atmaca, POYD'un yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek "Pandemi döneminde sektörün sesi olmaya çalıştık" dedi.

Başkan Atmaca'nın konuşması sonrasında Divan Başkanlığı'nı Salih Çene'nin yaptığı Genel Kurul'da seçime geçildi. Tek listenin yer aldığı seçimde POYD'un yeni yönetim Kurulu belli oldu.

POYD'un Ülkay Atmaca başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU

Ülkay Atmaca, Etem Hakan Duran, Volkan Yorulmaz, Erdoğan Turan, Ercan Çek, Mehmet Bahar, Hülya Şahin, Hakan Saatçioğlu, Deniz Üstertuna, Salih Başaran, Ali Burak Özarutan, Şahin Senai

YÖNETİM KURULU YEDEK

Tuncay Özbakır, Hakan Arslanoğlu, Tevfik Yılmaz, Şinasi Gürocak, Enis Özsinan, Cüneyt Türkyılmaz, Onur Çakır, Taşkın Aydoğan, Cesur Güner, Mehmet Eslek, Metin Özer, Tuna Yalçın

DENETLEME KURULU:  Yusuf Hacısüleyman, Avni Aker, Ahmet İllez

DENETLEME KURULU YEDEK:  Erman Kayar, Gürsel Güneş, Ali Tarık Yalçın

DİSİPLİN KURULU:  Salih Çene, Volkan Şimşek, Ali Kızıldağ

DİSİPLİN KURULU YEDEK:  Serdar Sarıl, Hediye Çete, Mustafa Karaselvi

Kaynak: Tourism Today

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