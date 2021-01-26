Postaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 kargo çalışma saatleri: PTT, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat 2021 kargo kaça kadar açık?

Postaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat 2020 kargo kaça kadar açık? Kargoların çalışma saatleri en çok araştırılan konular arasında. Peki Kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat 5 Ocak 2021 Salı kargo kaça kadar açık?

Kargo çalışma saatleri koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde değişiklikler yaşanmıştı. İnternetten alışveriş yapan vatandaşlar '' bugün kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' Kargolar kaça kadar açık?' sorusuna cevap arıyor. Peki, PTT, Yurtiçi, Sürat, ARAS, MNG kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

POSTANELER KAÇTA KAPANIYOR?

2021 PTT KARGO KAÇTA AÇILIR?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

5 OCAK UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

20121 SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00

Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00

Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

2021 MNG KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

2021 YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

ARAS KARGO KAÇTA AÇILIYOR?

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.