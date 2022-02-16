Postacı filmi oyuncuları kim? Postacı filmi konusu, oyuncuları ve Postacı özeti! - Haberler
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Postacı filmi oyuncuları kim? Postacı filmi konusu, oyuncuları ve Postacı özeti!

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Postacı filmi oyuncuları kim? Postacı filmi konusu, oyuncuları ve Postacı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Postacı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Postacı konusu, özeti ve Postacı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Postacı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Postacı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Postacı filmini izleyecek olanların merak ettiği Postacı konusu nedir, Postacı oyuncuları kimler ve Postacı özeti gibi konuları inceliyoruz.

POSTACI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sevtap (Fatma Girik) aynı mahallede oturan posta dağıtıcısı Adem'i beğenir. Birbirlerini severler. Bu arada tatilini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen Sevtap'ın ağabeyi, bu ilişkiye şiddetle karşı çıkar. Ama Sevtap, Adem'den vazgeçmeye niyetli değildir.

Yönetmen: Memduh Ün

Oyuncular: Kemal Sunal, Nubar Terziyan, Fatma Girik, Erdal Özyağcılar, Ulvi Alacakaptan

Tür: Komedi, Drama

Yapım Yılı: 1984 (83 dk)

Senaryo: Umur Bugay

POSTACI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

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