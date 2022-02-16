Postacı filmi oyuncuları kim? Postacı filmi konusu, oyuncuları ve Postacı özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Postacı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Postacı filmini izleyecek olanların merak ettiği Postacı konusu nedir, Postacı oyuncuları kimler ve Postacı özeti gibi konuları inceliyoruz.

POSTACI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sevtap (Fatma Girik) aynı mahallede oturan posta dağıtıcısı Adem'i beğenir. Birbirlerini severler. Bu arada tatilini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen Sevtap'ın ağabeyi, bu ilişkiye şiddetle karşı çıkar. Ama Sevtap, Adem'den vazgeçmeye niyetli değildir.

Yönetmen: Memduh Ün

Oyuncular: Kemal Sunal, Nubar Terziyan, Fatma Girik, Erdal Özyağcılar, Ulvi Alacakaptan

Tür: Komedi, Drama

Yapım Yılı: 1984 (83 dk)

Senaryo: Umur Bugay

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