Posof'ta göçü önleme çalışmaları
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Posof'ta göçü önleme çalışmaları

Posof'ta göçü önleme çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sürekli göçten dolayı nüfusu azalan Ardahan'ın Posof ilçesinden göçün önlenebilmesi için İstanbul Posoflular Derneği yöneticileri Posof Belediyesi salonunda üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Sürekli göçten dolayı nüfusu azalan Ardahan'ın Posof ilçesinden göçün önlenebilmesi için İstanbul Posoflular Derneği yöneticileri Posof Belediyesi salonunda üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Yapılan toplantıya Dernek Genel Başkan Yardımcısı ve Mali Müşavir Salih Doğruyol ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile beraber Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar katıldı.

Üniversite de okuyan ve mezun olan Posof'lu öğrencilere hitap eden dernek Başkan Yardımcısı Salih Doğruyol, "Hepiniz bizim için çok değerlisiniz ve geleceğin hazineleri sizlersiniz. Çok farklı üniversitelerde, farklı bölümlerde öğrenim gördünüz ve görüyorsunuz. Geleceğin mimarları olmakla birlikte kendi hayatınızın da kurtarıcıları sizlersiniz. Posof derneğini var eden ve anlamlı kılan sizlerin varlığıdır.

Burada toplanmamızın nedeni yıllardır katkı sağlamaya çalıştığımız bu cevherleri yüz yüze görebilmek ve tanışmak, yaptığınız ve yapacağınız işler hakkında sohbet etmektir. Her zaman yanınızda olacağımızı belirterek sizlerin de Posof için çaba göstermenizi istiyorum ve Posof u tekrar canlandıralım" diye konuştu.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar da yaptığı konuşmada öğrencilerin ve üniversite mezunu olanların Posof ta kalmaları için yapılması gereken her türlü yardımı yapabileceğini ve iş konusunda asla sıkıntı çekmeyeceklerinin müjdesini verdi. - ARDAHAN

Posof'ta göçü önleme çalışmaları
Posof'ta göçü önleme çalışmaları
Posof'ta göçü önleme çalışmaları
Posof'ta göçü önleme çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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