Porto futbol takımının oyuncusu Marega ırkçı tezahüratlara dayanamayarak maçı terk etti
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Porto futbol takımının oyuncusu Marega ırkçı tezahüratlara dayanamayarak maçı terk etti

Portekiz'in Porto takımında forma giyen Malili oyuncu Moussa Marega, Vitoria Giumaraes taraftarlarının ırkçı tezahüratları nedeniyle maçın bitimine dokuz dakika kala sahayı terk etti.

17.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:49
Porto futbol takımının oyuncusu Marega ırkçı tezahüratlara dayanamayarak maçı terk etti

1'inci Ligi'nin 21'inci haftasında oynanan Vitoria Giumaraes-Porto maçında tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki gösteren Porto'nun Malili futbolcusu Moussa Marega, sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.


Karşılaşmada 1-1'lik eşitliği bozan ve 60'ıncı dakikada takımına galibiyeti getiren golü atan Marega, rakip taraftarların kendisine yönelik ırkçı tezahüratlarına sadece 11 dakika tahammül edebildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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