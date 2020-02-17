Porto futbol takımının oyuncusu Marega ırkçı tezahüratlara dayanamayarak maçı terk etti

17.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:49

Portekiz 1'inci Futbol Ligi'nin 21'inci haftasında oynanan Vitoria Giumaraes-Porto maçında tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki gösteren Porto'nun Malili futbolcusu Moussa Marega, sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.



Karşılaşmada 1-1'lik eşitliği bozan ve 60'ıncı dakikada takımına galibiyeti getiren golü atan Marega, rakip taraftarların kendisine yönelik ırkçı tezahüratlarına sadece 11 dakika tahammül edebildi. Euronews.com'da Görüntüle