Portland protestolarında yaşanan şiddet olayları Trump ile Biden'ı karşı karşıya getirdi
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BBC

Portland protestolarında yaşanan şiddet olayları Trump ile Biden'ı karşı karşıya getirdi

Portland'da ırkçılık ve polis şiddet karşıtı göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddet olayları ABD Başkanı Trump ile Demokrat Başkan adayı Biden'ı karşı karşıya getirdi.

Portland protestolarında yaşanan şiddet olayları Trump ile Biden'ı karşı karşıya getirdi
31.08.2020 04:12 | Son Güncelleme: 31.08.2020 05:10

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentindeki protesto gösterilerindeki şiddet olayları ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti Başkan adayı Joe Biden'ı karşı karşıya getirdi.

Trump, Portland'ın Demokrat Belediye Başkanı Ted Wheeler'ı 'şehirde ölüm ve yıkıma izin vermekle' suçladı.

Biden da Trump'ın 'pervasızca şiddete teşvik ettiğini' söyledi.

Portland'da Cumartesi günü bir kişi vurularak öldürülmüştü. Şehrin diğer bölgelerinde de Trump yanlıları ile 'Siyahların Hayatı Değerlidir' gösterilerine katılanlar çatıştı.

ABD'de 25 Mayıs'ta Minneapolis'te George Floyd'un beyaz bir polis tarafından gözaltında öldürülmesinden sonra başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteriler birçok farklı eyalete yayıldı. Portland, gösterilerin yoğunlaştığı son bölgelerden biri oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü attığı bir dizi tweette, "Portland, belediye başkanlığındaki budalayla hiçbir zaman toparlanamayacak" dedi ve şehre federal güçleri gönderme önerisinde bulundu. Trump, Biden'ın da 'liderlik etmeye isteksiz olduğunu' söyledi.

Biden da yazılı açıklamasında "Trump, kanun ve nizam hakkında tweet atmanın kendisini güçlendirdiğine inanabilir. Ama destekçilerine çatışma çıkarmaya son vermeleri çağrısında bulunmakta başarısız olması ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor" dedi.

'Kanun ve nizam' Başkan Trump'ın yeniden seçilebilmek için yürüttüğü kampanyada öne çıkardığı sloganlardan biri. Trump, Demokratların ve aday Joe Biden'ın işlenen suçlara karşı 'yumuşak davrandıklarını' ifade ediyor.


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Cinayette polis şüphesi

ABD İç Güvenlik Bakan vekili Chad Wold da açıklamasında Portland'daki Demokrat yetkililerin 'kanunsuzluk ve kaosun gelişmesine izin verdiklerini' söylemişti ve durumun çözüme kavuşması için 'tüm seçeceklerin masada olduğunu' belirtmişti.

Demokratlar da şiddet olaylarının Trump'ın yönetiminde yaşandığını belirtip ABD Başkanı'nı kullandığı ifadelerle durumu daha da kötüleştirmekle suçladı.

Belediye Başkanı Wheeler, Trump'ın 'nefret ve bölünme yarattığını' söyledi ve "Başkanın bizi desteklemesini veya tamamen çekip gitmesini isterdim" dedi.

Polis, şehirde yaşanan cinayeti soruşturmaya devam ediyor.

Portland polisi yazılı açıklamasında yetkililerin ateş sesi duyduklarını ve olay yerine gittiklerinde bir kişinin göğsüne isabet eden kurşunla öldüğünü söyledi.


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Oregon Live internet sitesi, cesedin yanında 'ince mavi yamaları bulunan bir kamuflaj yeleği' bulunduğunu bildirdi. Bu da failin polis olabileceğine işaret eden güçlü bir veri olarak görülüyor.

Bir diğer görüntüde, polisin ölen kişiyle birlikte olan bir diğer kişiyi zapt etmeye çalışırken görülüyor.

Polis ölen kişini kimliğini açıklamadı ve olayın şehirde başlayan gösterilerle bağlantılı olup olmadığıyla ilgili net bir duyuru yapmadı.

Diğer yandan vurulma olayı, Trump'ın destekçileri ile Siyahların Hayatı Değerlidir göstericilerinin karşı karşıya geldiği bir dönemde yaşandı.

Yaklaşık 1000 Trump destekçini taşıyan yaklaşık 600 aracın konvoyunun Clakamas'ta bir alış veriş merkezi önünde toplanmasıyla gerilim de tırmandı.

Polis, yaşanan şiddet olaylarında 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

BBC
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