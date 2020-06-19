- Portland'da göstericiler George Washington heykelini yıktı
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- Portland'da göstericiler George Washington heykelini yıktı

- Portland'da göstericiler George Washington heykelini yıktı ABD'nin Oregon eyaletinin Portland kentinde göstericiler George Washington'ın heykelini yıktı.

19.06.2020 22:45 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:49

- Portland'da göstericiler George Washington heykelini yıktı

PORTLAND - ABD'nin Oregon eyaletinin Portland kentinde göstericiler George Washington'ın heykelini yıktı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda ırkçı ve sömürgeci kişilerin heykellerine saldırılar devam ediyor. ABD'nin Oregon eyaletinin Portland kentinde göstericiler ABD bayrağını üzerine attıkları George Washington'ın heykelini bağladıkları halatlar ile yıktı ve ateşe verdi. Portland kentinde bulunan German American Society bahçesinde bulunan George Washington'a ait heykelin üzerine kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyalarla "Big Floyd" yazıldı. Polisin bölgeyi güvenlik altına aldığı göstericilerin ise kaçarak uzaklaştığı belirtildi.

George Washington, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda Kıta Ordusu'nun başkomutanı ve ABD'nin ilk başkanı. ABD'nin Bağımsızlık Savaşı'nda önemli rol oynadığı için, ülkesinde tarihin en önemli şahıslarından biri olarak sayılıyor.

Minneapolis'te 46 yaşındaki siyahi George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu hayatını kaybetmiş ve olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine ülkede polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını bir kez daha gündeme gelmişti. Floyd, polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca 'Nefes alamıyorum' diye yalvarmıştı.

- Portland'da göstericiler George Washington heykelini yıktı

Kaynak: İHA

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