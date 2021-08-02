Port Royale 4, yeni nesil konsollar için geliyor!

Yayıncı Kalpso Media ve geliştirici Gaming Minds Studios, ticaret yapma ve simülasyon oyunu Port Royale 4'ün PlayStation 5 ve Xbox Series için yayınlanacağını duyurdu.

Port Royale 4 ilk olarak Eylül 2020'de PlayStation 4, Xbox One, Switch ve Steam ve Kalypso Store üzerinden PC için ardından Mayıs 2021'de Switch için piyasaya sürüldü.

Halihazırda PlayStation 4 veya Xbox One konsollarında Port Royale 4'e sahip olan kullanıcılar, PlayStation 5 veya Xbox Series sürümüne ücretsiz yükseltme hakkına sahip olacaklar.

PlayStation 5 ve Xbox Series sürümleri, 4K çözünürlük desteği (Xbox Series S'de 1080p), nesiller arası kaydetme özelliği ve birçok özelliği kullanıcılara sunuyor.

Port Royale 4'ün Steam sayfasına erişmek için buraya tıklayın.

PORT ROYALE 4 TANITIM YAZISI

Denizlere yelken aç ve 17. yüzyılda Karayipler'de üstünlük kurma mücadelesi veren İspanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda'nın sömürge güçlerine katıl. 'Port Royale 4'te küçük yerleşim yerini yönetip büyüterek hareketli bir ticaret şehrine dönüştürmek için gereken nitelikleri öğrenmeye can atan, genç ve hırslı bir vali olarak bir sömürgeyi kontrol edeceksin.

PORT ROYALE 4 TANITIM FRAGMANI