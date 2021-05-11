Port Royale 4 Switch için 28 Mayıs'ta çıkış yapacak

Port Royale 4 PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarından sonra Switch'e de geliyor. Oyunseverlerin merakla beklediği haber sonunda geldi ve Port Royale 4 Switch'e geldi.

Yayıncılığını Kalypso Media ve tasarlayıcılığını Gaming Mins'in yaptığı oyun Port Royale 4'ün 28 Mayıs tarihinde Switch için çıkışını gerçekleştireceğini açıkladı.

Nintendo eShop'ta %10 indirimle $44,99 fiyatı ile ön siparişe sunuldu.

PORT ROYALE 4 TANITIM YAZISI

Denizlere yelken aç ve 17. yüzyılda Karayipler'de üstünlük kurma mücadelesi veren İspanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda'nın sömürge güçlerine katıl. 'Port Royale 4'te küçük yerleşim yerini yönetip büyüterek hareketli bir ticaret şehrine dönüştürmek için gereken nitelikleri öğrenmeye can atan, genç ve hırslı bir vali olarak bir sömürgeyi kontrol edeceksin.

Her biri farklı avantajlar ve benzersiz oynanış tarzları sunan dört sömürgeci güç arasından seçim yap: İngiltere, Fransa, İspanyave Hollanda.