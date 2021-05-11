Port Royale 4 Switch için 28 Mayıs'ta çıkış yapacak
Port Royale 4 PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarından sonra Switch'e de geliyor. Oyunseverlerin merakla beklediği haber sonunda geldi ve Port Royale 4 Switch'e geldi.
Yayıncılığını Kalypso Media ve tasarlayıcılığını Gaming Mins'in yaptığı oyun Port Royale 4'ün 28 Mayıs tarihinde Switch için çıkışını gerçekleştireceğini açıkladı.
Nintendo eShop'ta %10 indirimle $44,99 fiyatı ile ön siparişe sunuldu.
PORT ROYALE 4 TANITIM YAZISI
Denizlere yelken aç ve 17. yüzyılda Karayipler'de üstünlük kurma mücadelesi veren İspanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda'nın sömürge güçlerine katıl. 'Port Royale 4'te küçük yerleşim yerini yönetip büyüterek hareketli bir ticaret şehrine dönüştürmek için gereken nitelikleri öğrenmeye can atan, genç ve hırslı bir vali olarak bir sömürgeyi kontrol edeceksin.
- Her biri farklı avantajlar ve benzersiz oynanış tarzları sunan dört sömürgeci güç arasından seçim yap: İngiltere, Fransa, İspanyave Hollanda.
- Her biri farklı avantajlara ve dezavantajlara sahip olan dört karakter sınıfı arasından maceran için bir lider ata: Adventurer, Merchant, Buccaneer ve Pirate.
- Her ülkenin üstünlüğe giden yolunu takip eden dört adet kapsamlı tek oyunculu hikâyesine katıl.
- 16. yüzyılın sonlarından ve 17. yüzyıldan esinlenilen, tarihsel açıdan özgün 18 gemi türü.
- 3D oyun dünyasındaki 60 Karayip şehri ile ticari ilişkiler kur ve bunları yönet. Ticaret rotalarını en iyi şekilde kurmak için kayalıklardan, sığ sulardan ve fırtınalı bölgelerden uzak dur.
- Rom veya lüks eşyalar gibi mallar üretmek için 25 üretim alanı içeren 50 bina arasından seçim yap.
- Üretimini en iyi duruma getirmek ve vatandaşlarının genel moral durumunu yönetmek için bölgesel etkilere sahip kasaba binaları inşa et.
- Güçlü kaptanlarla taktiksel, sıra tabanlı deniz savaşlarına katıl.
- Lisanslar, yapı izinleri, yeni binalar ve gemiler, ülkendeki itibarını geliştirerek açılabilir.