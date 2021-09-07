Porsuk Çayı'nda 'Seviyorum Recep'in cesedi bulundu, kayıp 3 kişi aranıyor
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Porsuk Çayı'nda 'Seviyorum Recep'in cesedi bulundu, kayıp 3 kişi aranıyor

Porsuk Çayı'nda 'Seviyorum Recep'in cesedi bulundu, kayıp 3 kişi aranıyor
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de ailelerinin bir süre önce kayıp başvurusunda bulunduğu ve kendilerinden haber alınamayan 4 kişi için kentin ortasından geçen Porsuk Çayı'nda arama başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de ailelerinin bir süre önce kayıp başvurusunda bulunduğu ve kendilerinden haber alınamayan 4 kişi için kentin ortasından geçen Porsuk Çayı'nda arama başlatıldı. Aramanın ilk saatinde kentte 'Seviyorum Recep' olarak bilinen ve sokaklarda 'seviyorum' diye bağırarak şiir okuyan evsiz Recep Yıldız'ın (61) cesedi bulundu. Ekiplerin Porsuk Çayı'nda diğer 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, bir süre önce ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu 4 kişinin Porsuk Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bu sabah arama çalışması başlattı. Polis ekiplerinin yanı sıra çalışmalara AFAD, AKUT, Odunpazarı Arama Kurtarma, Büyükayı, DAK gibi sivil arama kurtarma ekipleri de destek verdi. Arama çalışmalarının ilk saatinde Cumhuriye Mahallesi Porsuk Bulvarı Dilem sokak üzerindeki köprü altındaki beton bölümde ocak ayından bu yana kayıp olan ve Eskişehir'de 'Seviyorum Recep' lakabıyla tanınan evsiz Recep Yıldız'a ait olduğu sanılan erkek cesedi bulundu. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan cesedin Recep Yıldız'a ait olup olmadığı yapılacak olan DNA testi ile netlik kazanacak.

Yaklaşık 9 aydır kayıp olan Recep Yıldız, kentte sevilen ve sokaklarda yürürken 'seviyorum' diye bağırıp şiirler okudu için 'Seviyorum Recep' ve 'Recep Dayı' olarak tanınıyordu. Recep Yıldız'ın ölü olarak bulunması kentte büyük üzüntüye neden oldu. Eskişehirliler Recep Yıldız için sosyal medyadan baş sağlığı mesajları yayınladı.KAYIP 3 KİŞİ DAHA ARANIYOR

Ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve kendilerinden haber alınamayan 3 kişinin Porsuk Çayı'nda düşmüş olabileceği ihtimali üzerine arama çalışması başlatıldı. Porsuk Çayı'nın suyu kesilirken, polis ve AFAD ekiplerinin yanı sıra destek veren sivil arama kurtarma ekipleri çay zemininde yürüyerek çalışmalarını sürdürüyor.


Porsuk Çayı'nda 'Seviyorum Recep'in cesedi bulundu, kayıp 3 kişi aranıyor
Porsuk Çayı'nda 'Seviyorum Recep'in cesedi bulundu, kayıp 3 kişi aranıyor
Porsuk Çayı'nda 'Seviyorum Recep'in cesedi bulundu, kayıp 3 kişi aranıyor
Porsuk Çayı'nda 'Seviyorum Recep'in cesedi bulundu, kayıp 3 kişi aranıyor
Porsuk Çayı'nda 'Seviyorum Recep'in cesedi bulundu, kayıp 3 kişi aranıyor
Porsuk Çayı'nda 'Seviyorum Recep'in cesedi bulundu, kayıp 3 kişi aranıyor
Porsuk Çayı'nda 'Seviyorum Recep'in cesedi bulundu, kayıp 3 kişi aranıyor
Porsuk Çayı'nda 'Seviyorum Recep'in cesedi bulundu, kayıp 3 kişi aranıyor
Porsuk Çayı'nda 'Seviyorum Recep'in cesedi bulundu, kayıp 3 kişi aranıyor
Porsuk Çayı'nda 'Seviyorum Recep'in cesedi bulundu, kayıp 3 kişi aranıyor
Porsuk Çayı'nda 'Seviyorum Recep'in cesedi bulundu, kayıp 3 kişi aranıyor
Porsuk Çayı'nda 'Seviyorum Recep'in cesedi bulundu, kayıp 3 kişi aranıyor
Porsuk Çayı'nda 'Seviyorum Recep'in cesedi bulundu, kayıp 3 kişi aranıyor
Porsuk Çayı'nda 'Seviyorum Recep'in cesedi bulundu, kayıp 3 kişi aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

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