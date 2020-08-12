Popüler bir çocuk hikayesinin ardındaki gerçekler
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Popüler bir çocuk hikayesinin ardındaki gerçekler

İsviçrenin Alplerinde yalınayak özgürce koşuşturan, insanlara yardım eden neşeli kız çocuğu Heidi'yi hatırlarsınız değil mi? Uzun yıllar bu tatlı çizgi filmi seyrettik. Neşeli çıplak ayaklı Heidi ile ayakkabılı çiftçi büyük babası ve arkadaşı Peter'in hikeyeleri vardı. Peki Heidi'nin ayakları neden çıplaktı?

Popüler bir çocuk hikayesinin ardındaki gerçekler
12.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:47

Heidi'yi yazan Johanna Spyri, "Verdingkinder" adı verilen çıplak ayaklı köle çocukların hayatlarına dikkat çekmek için bu hikayeyi kaleme almıştır. Böylece hatırlanmak ve ortaya çıkması istenmeyen utanç dolu bir gerçeğe ışık tutacaktır. İsviçre 18.yy dan 1974 te yasa ile kaldırana dek uzanan zamanda çocuklar dört yaşında olsa dahi devlete borcu olan, boşanmış, fakir ailelerin çocukları, yetimler, ailesi cezaevinde olan yada kendisi suç işleyen çocuklar çiftliklere kiralanır yada şehirde kurulan çocuk pazarlarında satışa çıkarılırdı. Bu sadece İsviçre'de değil Almanya'da Ukrayna'da da olan bir uygulamaydı.

Yıllarca güneş doğmadan kalkarak iş yapan, sabahları verilen kuru ekmeği soğuk suya batırarak yemek zorunda kalan, ahırlarda yaşatılan, yıllarca dişlerini fırçalayamayan, hasta olduğunda doktora götürülmeyen, kız erkek ayırt etmeden defalarca şiddete ve cinsel istismara uğrayan, hamile kalıp ve düşük yapmasına çalışılarak ölüme terk edilmiş minik bedenler. Şimdi hayatta olanları yapılan zulme karşılık tazminat istiyorlar.

Heidi çıplak ayaklıydı; çünkü çıplak ayaklar, erkek ya da kız bütün "köle çocukları" diğer çocuklardan ayıran keskin uçurumun simgesiydi.

Severek izlediğimiz tatlı minik köylü kızının gerçek hikayesi işte böyle. Peki bizim ülkemizde bu durum nasıl? Şimdiden söyleyeyim, bu kadar acı dolu... Haftaya bu konuya değineceğim, takipte kalın.

Kaynak :

Verdingkinder için:

-Evrensel Kültür dergisi 10 Şubat 2015 yılında çıkan sayısında yer verilmiştir ama dergi yayın hayatına 2016 da son verdiğinden kaynak ulaşılamıyor. Sizin için Fatma Türkolun Lobicilik ve isviçrenin sözleşmeli işçi çocukları: Verdingkinder adlı makalesini kaynak olarak iliştiriyorum. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/304421

Key words: heidi, çocuk köleler, istismar, Verdingkinder

Yönetici ve Sistem Koçu - Yasemin Ergüder Yurdakul
Yasemin Ergüder Yurdakul
Yönetici ve Sistem Koçu
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