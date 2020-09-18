Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi
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Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi

Popstar yarışmasıyla adını duyuran Mehtap Yılmaz, YouTube üzerinden yayınlanan Katarsis programında yıllar önce en yakın akrabasının tacizine uğradığını ve korktuğu için bunu kimseye söyleyemediğini itiraf etti.

18.09.2020 15:13 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:45

Yıllar önce ekrana gelen Popstar yarışmasındaki dobra tavırlarıyla bilinen Mehtap Yılmaz, YouTube'da yayınlanan Katarsis programına konuk oldu. Yıllar önce tacize uğrayan ünlü isim anlattıklarıyla izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

"ABİ DEDİĞİM KİŞİ BENİ ELLEDİ"

Çocukluğundan bu yaşına kadar yaşadıklarını anlatan Yılmaz, ilk kez yaşadığı bir tacizi de anlattı. Yılmaz, korkunç olayı şu sözlerle dile getirdi: "Daha çok küçükken, evimize gelen çok yakınım olan, abi dediğim biri tarafından tacize uğradım. Nasıl anlatacaksın geldi beni elledi diye... Bunu kimseye söyleyemedim. Çünkü bana inanmazlardı. O yüzden akrabalarımla görüşmüyorum."

Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti. Abim dediğim kişi beni elledi

"PAVYONDA ÇALIŞTIĞIMI AİLEME SÖYLEYEMEDİM"

Pavyonda çalıştığı dönemlerden bahseden Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Annem hasta, kardeşim var. Aileme bakmam lazım. Zaten okuyamayacağımı da biliyorum. Pavyonda çalışmaya başladım. Ama annem benim türkü barda çalıştığımı sanıyordu. İlk pavyonda çalışmaya başladığımda ürkek bir güvercin gibiydim. Hareketsiz duruyordum sahnede. O günlerden bugünlere geldim. Ben ailemi hep bu sektörden uzak tuttum. Kimse kardeşim olduğunu bilmiyordu. Erkek kardeşim doktor oldu. 'Ablası pavyonda çalışıyor' demesinler, o da mahcup olmasın diye uzak duruyordum. Onu beyaz önlük içinde görünce gözyaşlarımı tutamadım. Bunu ben yaptım diye..."

Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi
Haber Yorumları (6)
MELEK: Hiç inandırıcı gelmedi hikayen
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SEDAT: Reklam peşinde
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REKLAMLAR: şimdi neden anlatıyorsun. ne oldu reklamamı ihtiyacın var. kaybolup gittiğinizde bir felaketle gelme adettiniz. var. . eyer öyle bişey varsa polise git
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