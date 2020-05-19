Popçu Kıraç'tan Bursalı gençlerle 19 Mayıs klibi Popçu Kıraç'tan Bursalı gençlerle 19 Mayıs klibi Türk Pop Müziğinin sevilen sesi Kıraç Bursalı gençlerle birlikte evde online olarak çektiği 19 Mayıs Marşı klibi büyük beğeni topladı.

Popçu Kıraç'tan Bursalı gençlerle 19 Mayıs klibi

BURSA - Türk Pop Müziğinin sevilen sesi Kıraç Bursalı gençlerle birlikte evde online olarak çektiği 19 Mayıs Marşı klibi büyük beğeni topladı.

Bursa'daki bir kolejin öğrencilerinden oluşan orkestra grubu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başarılı sanatçı Kıraç ile proje gerçekleştirdi. Sözü ve müziği Muammer Sun'a ait olan "19 Mayıs Marşı"nı evden enstrümanlarıyla seslendiren liseli gençler usta sanatçı Kıraç'a eşlik etti. 19 Mayıs Marşı'nı hep bir ağızdan seslendiren Kıraç ve öğrencilerin yer aldığı video klipte sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: İHA