Popçu Kemal Samat, yeni şarkısı Düşeş'i sevenleriyle buluşturdu

05.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:06

Genç popçu Kemal Samat bir yıl aradan sonra 'Düşeş' isimli yeni çalışmasını Dgl & Dmc Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Güçlü sesi ve farklı yorumuyla dikkat çeken yakışıklı popçu Kemal Samat; düzenlemesi başarılı aranjör İlkan Günüç, sözü ve müziği son dönemin yetenekli isimleri Ferhat Yaşrin ve Esad Fidan'a ait 'Düşeş'i dinleyiciyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

KLİBİN ÇEKİMİ 20 SAAT SÜRDÜ

Çekimleri İstanbul plato da Tamer Aydoğdu yönetmenliğinde tamamlanan klip 30 kişilik bir ekip görev aldı. Yaklaşık 20 saat süren çekimler için Tamer Aydoğdu farklı bir yüz aradığını belirterek Fransa'dan bir model ile anlaşıp getirtti.