Pop sanatçısı Simge hastaneden çıkıp konser verdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde konser veren pop sanatçısı Simge şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Hastaneden çıkıp konser için Ereğli'ye gelen Simge'ye fedakarlığından dolayı teşekkür eden Kdz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, sanatçıya geçmiş olsun diledi.

Kdz Ereğli Belediye'si tarafından ilki gerçekleştirilen spor etkinliklerinin ikinci gününde ilk olarak Sedef Ergün sahne aldı. Söylediği şarkılarla usta sanatçılara taş çıkartan genç şarkıcı ilk kez açık hava konseri verdiğini ve karşısında gördüğü kalabalık karşısında büyük heyecan yaşadığını söyledi. Genç şarkıcının ardından sahne alan pop sanatçısı Simge yeni albümünde ki şarkılarını seslendirdi. Söylediği şarkılarla hayranlarına güzel bir gece yaşatan Simge, Kdz Ereğli'de bulunduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti. Konser sırasında sahneye çıkan Kdz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Simge'nin hastaneden çıkıp Kdz Ereğli'ye geldiğini söyledi. Uysal konuşmasında"Simge'ye geçmiş olsun diyelim. Çünkü çok büyük fedakarlık yapıp Gastroskopi yaptırıp, aynı gün Kdz Ereğli'ye gelmiş. Gastroskopi'yi artık kulak burun boğazcılar da çok yaptırdıkları için ben Gastroskopi yaptırdığını anladım. Onun için kendimi bir kez daha tebrik ediyorum. Çünkü artık endoskopi yaparken koldan damar yolunu açıp da simflat gibi ilaçlar verdikleri için buradaki performansından dolayı ben kendisini tebrik ediyorum. O ilaçları aldıktan sonra sahneye çıkmak kolay değil. Cesaret ister" dedi. Uysal konuşmasının ardından Simge'ye çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Yoğun katılım nedeniyle yaşadığı rahatsızlığa rağmen şarkılarını söylemeye devam eden Simge yaklaşık 3 saat sahnede kaldı.