Pompeo'dan Mesrur Barzani'ye tebrik

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi arayarak, yeni kabinenin kurulması dolayısıyla tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Barzani arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Pompoe'nun Bağdat ve Erbil arasındaki gerginliğin çözülmesine ilişkin çabaları taktir ettiğini belirten Ortagus, "Bakan (Pompeo) Barzani'yi arayarak, yeni kabinenin kurulmasından dolayı tebrik etti. Ayrıca Irak halkı ve hükümeti ile ABD arasındaki kararlı iş birliğine vurgu yaptı." ifadelerini kullandı.

IKBY Meclisi'nde bugün yapılan oylamada güvenoyu alarak resmen başbakanlık görevine başlayan Mesrur Barzani, yolsuzlukla mücadele, ekonomi ve Bağdat-Erbil hattında yaşanan sorunlara odaklanacağını kaydetmişti.

IKBY'nin 2014'ün başında Bağdat yönetiminden bağımsız bir şekilde petrol ihraç etmesi üzerine, dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki de Erbil'in anayasal hakkı olan yüzde 17'lik bütçesini kesmişti.

Erbil yönetimi, bütçesinin kesilmesi, hemen ardından terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması ve petrol fiyatlarında yaşanan ciddi düşüş nedeniyle iç ve dış borçlanma yoluna gitmişti.

IKBY'nin başta petrol şirketleri olmak dış ve iç borçlarının toplam 20 milyar dolar civarında olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA