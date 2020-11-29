Pompeo ABD'li petrol şirketi yöneticilerine Venezuela'da yolsuzluktan hapis cezasına çarptırılmasını kınadı
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Pompeo ABD'li petrol şirketi yöneticilerine Venezuela'da yolsuzluktan hapis cezasına çarptırılmasını kınadı

29.11.2020 10:49 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:55
Pompeo ABD'li petrol şirketi yöneticilerine Venezuela'da yolsuzluktan hapis cezasına çarptırılmasını kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Venezuela'nın devlet petrol firmasına çalışan Amerikan rafineri şirketi Citgo'nun 6 üst düzey yöneticisinin başkent Caracas'ta yolsuzluk suçlamasıyla yargılandıkları davada hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Venezuela'nın devlet petrol firmasına çalışan Amerikan rafineri şirketi Citgo'nun 6 üst düzey yöneticisinin başkent Caracas'ta yolsuzluk suçlamasıyla yargılandıkları davada hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.  Pompeo yaptığı açıklamada olayı kınadıklarını ifade ederek "Kanguru mahkemesi" benzetmesinde bulundu. 

Amerikan petrol şirketi Citgo'nun eski başkanı Jose Pereira ve 3 yıl önce başkan yardımcılığı görevi yürüten Jose Luis Zambrano, Alirio Jose Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell ve Gustavo Cardenas, 2017'de yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Başkent Caracas'ta yapılan yargılama sonunda 6 yönetici suçlu bulunarak 8 ile 13 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. 

POMPEO'DAN KARARA TEPKİ

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo olayı kınadıklarını ve 6 ABD'li yöneticinin ABD'ye iade edilmesini talep ettiklerini belirtti. Pompeo,  Venezuela'nın adalet sistemini 'kanguru mahkemesi' olarak nitelendirerek, "Citgo 6'nın "Amerika Birleşik Devletleri, bir kanguru mahkemesi olarak nitelendirilmesi gereken bir yargılamada, Citgo 6'nın haksız mahkumiyetlerini kesin olarak kınıyor" dedi.  Pompeo davaya ilişkin karara gösterdiği tepkiyi şu sözlerle sürdürdü: "Son üç yıl içinde onlarca kez yargıç karşısına çıkmalarını iptal edildikten sonra, gayri meşru Venezuela hukuk sistemi, bu petrol yöneticilerini herhangi bir delil olmaksızın aniden suçlu buldu ve mahkum etti" 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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