Pompeo, AB Temsilcisi Mogherini ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya gelerek, siyasi ve askeri bir takım konuları ele aldığı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya gelerek, siyasi ve askeri bir takım konuları ele aldığı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Washington'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Ortagus, Pompeo ve Mogherini'nin, ABD-AB ilişkileri üzerinde detaylı bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.
Öte yandan, görüşme sırasında Avrupa'nın savunma ve güvenliğinin de ele alındığını belirten Ortagus, "Görüşmede, Afganistan, İran, Libya, Küba, Moldova, Batı Balkanlar, Rusya, Ukrayna ve Venezuela gibi ortak çıkar ve endişelere de değinildi." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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