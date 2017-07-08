Pompalı Tüfekle Babasının Evini Basan Eşini Şikayet Etti

ZONGULDAK'ta 25 yaşındaki Damla K., şiddetli geçimsizlik nedeniyle terk ettiği eşi 27 yaşındaki Serkan K.'nın, babasının evine gelip pompalı tüfekle ateş açtığını, 1.5 yaşındaki kızı ve annesiyle birlikte canlarını zor kurtardıklarını söyleerek polise şikayette bulundu. Polis, Serkan K.'yı arıyor.



İzmit'te eşi Serkan K. ile birlikte oturan Damla K., şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1.5 yaşındaki kızını da alıp Zonguldak'taki babasının evine döndü. İşsiz olan Serkan K., iddiaya göre geçen 29 Haziran'da Zonguldak'ta kayınpederinin evine gidip pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Damla K., küçük kızı ve annesiyle birlikte pencereden atlayarak komşularına sığındı. Serkan K. kaçarken kayınpederi Cengiz Topal'a da ateş etti, ancak isabet etmedi.



Damla K., anne ve babasıyla polise şikayette bulundu. Polis, kaçan Serkan K.'yı ararken; tehdit mesajları göndermeye devam eden eşinden korktuğunu söyleyen Damla K., "Erkek kardeşimle anlaşamıyordu eşim. Sürekli kavga ediyorduk. Babamın evine döndüm. Bana 'Seni öldüreceğim, seni yaşatmayacağım. Ben içeri girerken birkaç kişiyi daha götüreceğim. Sonra kendimi öldüreceğim.' şeklinde mesajlar atıyor. Olay günü de evin önündeydim, elinde silahla geldi. İçeriye kaçtım, kapıyı kiletledim. Ateş ederek kilidi kırdı. İçeride rast gele ateş etti. Canımızı zor kurtardık. Bizi sürekli tehdit etmeye devam ediyor" dedi.



Henüz yakalanmayan damadının tehdit mesajları gönderdiğini söyleyen 51 yaşındaki Cengiz Topal da "Defalarca yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Can güvenliğimiz yok. Hayati tehlikemiz var, evden dışarıya çıkamıyoruz. Biran önce yakalanmasını istiyoruz" dedi. - Zonguldak