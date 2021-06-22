Pompalı saldırıda yaralandı; eski eşinin yeni kocası tetikçi tutmuş (2)

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4 KİŞİ TUTUKLANDISavcılık ve Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren zanlılardan Serdar Zeybek, Osman Bardakçı, Kemal Zeybek ve Ersin Özer tutuklanarak cezaevine gönderilirken Onur C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Savcılık ve Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren zanlılardan Serdar Zeybek, Osman Bardakçı, Kemal Zeybek ve Ersin Özer tutuklanarak cezaevine gönderilirken Onur C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin