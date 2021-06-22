Pompalı saldırıda yaralandı; eski eşinin yeni kocası tetikçi tutmuş (2)

4 KİŞİ TUTUKLANDISavcılık ve Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren zanlılardan Serdar Zeybek, Osman Bardakçı, Kemal Zeybek ve Ersin Özer tutuklanarak cezaevine gönderilirken Onur C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.