POMEM yedekler ne zaman açıklanacak?

POMEM yedekler ne zaman açıklanacak?
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Polis olmak isteyen binlerce adayın başvurduğu 32. Dönem POMEM alım sürecinde mülakat aşaması geride kaldı. Ve POMEM açıklandı!

Fiziki yeterlilik testini başarıyla geçen adaylar, sözlü sınavlara katılarak yerleştirme puanı için değerlendirmeye alındı. Şimdi ise gözler, mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrilmişti ve POMEM açıklandı!

POMEM AÇIKLANDI!

Polis Akademisi 32. Dönem POMEM sınav sonuçları duyuruldu.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçlarının açıklandığı duyurulmuştur. Adaylar, sınav sonuçlarını yalnızca resmi internet sitesi üzerinden öğrenebileceklerdir. Sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla adaylara bildirilmeyecek olup, internet sitesinde ilan edilen sonuçlar tebligat niteliği taşımaktadır. Bu nedenle adayların, sınav sonuçlarını ve sonraki süreçleri dikkatle takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da yine resmi internet sitesi üzerinden açıklanacaktır. Yedek olarak planlanan adaylara da posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.

• Yedek olarak belirlenen adayların, yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.

SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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