POMEM sınav yerleri nereler, açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sınavı 2021 ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından uygulanacak olan POMEM sınavı 2021 tarihi ne zaman? Şubat ayında yapılacağı duyurulan ve ne tarihi belirten Polis Akademisi Başkanlığı polis adaylarını hem heyecanlandırdı hem de meraklandırdı. Peki POMEM sınav yerleri nereler, açıklandı mı? POMEM sınav yerleri nereler, açıklandı mı?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından uygulanacak olan POMEM sınavı 2021 tarihi ne zaman? Şubat ayında yapılacağı duyurulan ve ne tarihi belirten Polis Akademisi Başkanlığı polis adaylarını hem heyecanlandırdı hem de meraklandırdı. Peki POMEM sınav yerleri nereler, açıklandı mı? POMEM sınav yerleri nereler, açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sınavı 2021 ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

27. DÖNEM POMEM SINAV YERLERİ NERELER, AÇIKLANDI MI?

27. Dönem POMEM sınav yerleri henüz belirlenmedi. POMEM sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

27. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?

27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır.

POMEM NEDİR?

Birçok kişi POMEM nedir sorusunu merak ediyor. Polis memuru yetiştirmek adına eğitim veren meslek Kurumu POMEM olarak verilmektedir. Aynı zamanda Polis Meslek Eğitim Merkezleri şeklinde de ifade edilir. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, aldıkları sertifika ile beraber görevlerinin başına geçerler. Tabii bunu gerçekleştirmek için eğitimin sonunda yapılacak olan bir sınavda geçmek gerekir.

POMEM KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Polis meslek eğitim merkezlerine başvuru gerçekleştirmek için belli başlı bazı kriterler ön plana çıkmaktadır. Bu kriterler öncelikle T.C. vatandaşı olmak ile öne çıkıyor. Aynı zamanda fiziki yeterlilik ile beraber uygulamada olarak sınavlar da yine başvuru içerisinde yer alır. Diğer yandan KPSS üzerinden belli bir taban puanı geçmek ve rakiplerin üzerinde puan almak da başvuru içerisinde önemlidir.

POMEM ŞARTLARI NEDİR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri üzerinden katılım göstermek ve polis olabilmek için belli başlı bazı şartlarını yerine getirmek gerekir. Bu şartlara şu şekilde ele almak mümkündür;

- T.C. vatandaşı olmak

- Önlisans ve Lisans mezunu ya da bunların denkliği üzerinden mezun olmak

- KPSS p3 sınavı türü üzerinden en az 60 puan almak

- 18 yaşını tamamlamış olmak

- Kadınlarda 162 cm ve erkeklerde 167 cm altında olmamak

- Silah taşıma ya da silahla görevli olmaya herhangi bir engeli bulunmamak

- Sağlık şartları yönetmeliği kapsamında gerekli unsurları taşımak

- 5237 sayılı Türk Ceza kanuna göre gerekli kriterleri taşımak

Genel anlamda bu ve benzeri kriterleri taşımak suretiyle bunun üzerinden sınava girilebilir ve polis olma şansı değerlendirilebilir.