Polot'tan Kilis'e Yatırım ve Proje Müjdesi

AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, Kilis'te yapımı devam eden ve yapılacak yatırımları açıkladı.



Milletvekili Polat, 230 milyon TL'ye mal olması planlanan 520 yataklı hastanenin en kısa zamanda yapımına başlanacağını söyleyerek "Suriye tarafında yapılacak yatırımlarda Kilis üstüne düşeni fazlasıyla alacaktır. Eğitim altyapısının güçlendirilmesi projesi kapsamında ilimize 13 tane okul yaptırılması planlanıyor. Tahminen 100 milyon TL'ye okullar mal olacak. Polateli- Şahinbey organize sanayi çalışmalarında imar çalışmaları bitmek üzere. Önümüzdeki aylarda altyapı projelerine başlanacak. Bu alanda 75-125 bin kişi istihdam edilecek. Yukarı Afrin barajı, Kilis'in en az 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak. Musabeyli Sabunsuyu barajı 40 bin dönüm araziyi sulayacak. Barajın yüzde 60 oranında tamamlanmış olup, her iki barajda 31 Aralık 2018 tarihinde bitmesi planlanmaktadır. Barajlar 400 milyon TL'ye mal olacak.



Doğanpınar barajının sulama kanalları ihalesi bitmiş olup önümüzdeki yıl 40 bin dönüm araziyi sulayacak. Kayacık barajı ile birlikte 109 bin dönüm arazi sulu tarıma geçecektir" dedi.



50 Yıllık hasret son buluyor



50 yıldır yapılması konuşulan Musabeyli Nurdağı yolu ihalesi tamamlanarak ihaleyi alan firma ile sözleşme imzalandığını ifade eden Polat, "Yolun 80 milyon TL'ye mal olması bekleniyor. Kilis Yavuzlu - Çobenbey Elbeyli sıcak asfalt çalışmaları başlayacak. 100 milyon TL'ye tahminen mal olacak. Öncüpınar gümrük kapısının modernizasyonu için 12 milyon TL bütçe ayrılarak,çalışmalar başlamıştır. Suriye tarafına ticaretin aksamaması için ilimiz sınırlarında yer alan Çobanbey gümrük kapısı sınır ticaretine açıldı. Gümrüklemenin Kilis'te yapılması için çalışmalarımız devam etmektedir. Resul Osman Dağı mesire alanı halkımızın hizmetine açılmıştır. Her geçen gün yeni yapılan alanlarla daha güzel bir hizmet verilmektedir. Bu Dev projelerin yanında,birçok proje ve yapım işleri çeşitli alanlarda devam etmektedir" şeklinde konuştu.



AK Parti iktidarından önce 1 milyar dolar için IMF kapılarında beklediği günleri milletin unutmadığını ifade eden Polat,"Serhat şehrimiz Kilis'te şu anda yapılan yatırımlar bu rakamlara tekabül etmektedir. Milletvekilleri olarak, İl teşkilatımız, ilçe teşkilatlarımız, belediyelerimiz, STK'lar, Oda başkanları ve Milletimiz ile birlikte ilimizin ihtiyacı ve beklentilerini karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu. - KİLİS