Polonya Sınır Muhafızları: İşgalin başından bu yana 1 milyon 43 bin Ukraynalı ülkemize giriş yaptı

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'ya başlattığı işgalde 15. güne girilirken, savaş nedeniyle ülkelerini terk eden Ukraynalı vatandaşların sayısı da artıyor.

YALNIZCA ÇARŞAMBA GÜNÜ 120 BİN KİŞİ SINIRI GEÇTİ

Polonya Sınır Muhafızları bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın işgal başlatmasından bu yana Ukrayna'dan 1 milyon 43 bin kişinin Polonya'ya girdiğini söyledi. Sınır Muhafızları, Çarşamba günü yaklaşık 117 bin 600 kişinin sınırı geçtiğini bir tweet'te söyledi. Dün itibariyle İngiltere'ye girmeye çalışan bin Ukraynalıya vize verilmişti.

İNGİLİZ BAKAN: VİZE BAŞVURULARINA YARDIMCI OLACAĞIZ

Bu sabah İngiltere Savunma Bakanı James Heappey, İngiliz birliklerinin Polonya'daki Ukrayna vize başvurularına yardımcı olacağını söyledi.

Heappey, Sky News'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Calais'e herhangi bir şey göndermiyoruz. Dün göçmenlik bakanı ile görüştüm ve kuzey Fransa'daki vize başvuru merkezlerinin kendilerini güçlendirebilecekleri merkezler olduğunu düşünüyorlar. Bizden istedikleri, vize başvuru merkezlerinin belli bir farkla en yoğunu olan Polonya'ya insan gücü sağlamaktı. Bunu gerçekleştirme sürecindeyiz ve elimizden gelen her şekilde yardımcı olacağız."