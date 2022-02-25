Polonya NATO üyesi mi? NATO üyesi ülkeler kimler?

ABD tarafından Polonya'nın Rzeszow kasabasında oluşturulan askeri üstte hareketlilik yaşandığı bildirilmesi sonrası Polonya'nın NATO'ya üye olup olmadığı merak edilmektedir. Ukrayna'ya sınırı bulunan Polonya NATO üyesi mi? Hangi ülkeler NATO'ya üye? İşte merak edilenler…

POLONYA NATO ÜYESİ Mİ?

4 Nisan 1949 tarihinde kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü yani NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşan uluslararası bir ittifaktır. Polonya bir NATO üyesidir. NATO'ya 12 Mart 1999 tarihinde Çek Cumhuriyeti, Macaristan ile beraber katılmışlardır.

NATO ÜYESİ ÜLKELER KİMLER?

Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, birleşik krallık, ABD, Türkiye, Yunanistan, Almanya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovakya, Slovenya, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya NATO'ya üyedir.

NATO HARİTASI

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