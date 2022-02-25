Polonya NATO üyesi mi? NATO üyesi ülkeler kimler?
- Güncelleme:
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş krizinin ardından NATO ülkelerinden gelen kınamalar sonrası hangi ülkelerin Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) üyesi olduğu araştırılmaktadır. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşta Polonya'daki ABD üssünde yaşanan hareketlilik sonrası Polonya'nın NATO üyesi olup olmadığı araştırılmaktadır. Peki, Polonya NATO üyesi mi? NATO üyesi ülkeler kimler?
ABD tarafından Polonya'nın Rzeszow kasabasında oluşturulan askeri üstte hareketlilik yaşandığı bildirilmesi sonrası Polonya'nın NATO'ya üye olup olmadığı merak edilmektedir. Ukrayna'ya sınırı bulunan Polonya NATO üyesi mi? Hangi ülkeler NATO'ya üye? İşte merak edilenler…
4 Nisan 1949 tarihinde kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü yani NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşan uluslararası bir ittifaktır. Polonya bir NATO üyesidir. NATO'ya 12 Mart 1999 tarihinde Çek Cumhuriyeti, Macaristan ile beraber katılmışlardır.
Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, birleşik krallık, ABD, Türkiye, Yunanistan, Almanya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovakya, Slovenya, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya NATO'ya üyedir.