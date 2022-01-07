Polonya maden konusunda ülkesini eleştiren Çekya Büyükelçisini geri çekecek

Polonya, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle Çekya ile tartışma konusuna dönüşen bir maden ocağına ilişkin Varşova yönetiminin tutumunu eleştiren Prag Büyükelçisini geri çekiyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın Prag Büyükelçisinin görevden alınmasına dair prosedürlerin başlatıldığını açıklarken hükümet sözcüsü Piotr Müller, tüm Polonyalı diplomatların, ülkelerinin çıkarlarını gözetmesi gerektiğini hatırlattı.

Polonya'nın Prag Büyükelçisi Miroslaw Jasinski, yabancı basın mensuplarına verdiği röportajda, Turow'daki maden ocağı konusunda Çekya ile yaşanan sorunun, " Polonya'nın diyalog kurma yönünde empati, anlayış ve irade eksikliğinden kaynaklandığı" değerlendirmesini yaptı.

Tarafların çevre bakanları arasında aylar süren görüşmelerden bir sonuç çıkmazken geçen ay atanan büyükelçi, röportajda, sorunun hükümetler arası bir mesele haline gelmesinden maden yönetimini sorumlu tuttu.

Çek yetkililer, Çekya sınırındaki linyit kömürü madeninin, çevreyi olumsuz etkilediğini savunuyor.

Avrupa Adalet Divanı, ihtilaf nedeniyle madenin faaliyetlerine ara verilmesine hükmetmiş, Polonya ise üretimi durdurmayacağı bildirmişti.

Adalet Divanı, Polonya'ya Ekim 2020'de, mayıs ayındaki tedbir kararına uymadığı her gün için 500 bin avro para cezası vermişti.

AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Son Dakika Haberleri

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