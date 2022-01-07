Polonya maden konusunda ülkesini eleştiren Çekya Büyükelçisini geri çekecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polonya maden konusunda ülkesini eleştiren Çekya Büyükelçisini geri çekecek

Polonya maden konusunda ülkesini eleştiren Çekya Büyükelçisini geri çekecek
AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Haberler | Güncel

Polonya, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle Çekya ile tartışma konusuna dönüşen bir maden ocağına ilişkin Varşova yönetiminin tutumunu eleştiren Prag Büyükelçisini geri çekiyor.

Polonya, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle Çekya ile tartışma konusuna dönüşen bir maden ocağına ilişkin Varşova yönetiminin tutumunu eleştiren Prag Büyükelçisini geri çekiyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın Prag Büyükelçisinin görevden alınmasına dair prosedürlerin başlatıldığını açıklarken hükümet sözcüsü Piotr Müller, tüm Polonyalı diplomatların, ülkelerinin çıkarlarını gözetmesi gerektiğini hatırlattı.

Polonya'nın Prag Büyükelçisi Miroslaw Jasinski, yabancı basın mensuplarına verdiği röportajda, Turow'daki maden ocağı konusunda Çekya ile yaşanan sorunun, " Polonya'nın diyalog kurma yönünde empati, anlayış ve irade eksikliğinden kaynaklandığı" değerlendirmesini yaptı.

Tarafların çevre bakanları arasında aylar süren görüşmelerden bir sonuç çıkmazken geçen ay atanan büyükelçi, röportajda, sorunun hükümetler arası bir mesele haline gelmesinden maden yönetimini sorumlu tuttu.

Çek yetkililer, Çekya sınırındaki linyit kömürü madeninin, çevreyi olumsuz etkilediğini savunuyor.

Avrupa Adalet Divanı, ihtilaf nedeniyle madenin faaliyetlerine ara verilmesine hükmetmiş, Polonya ise üretimi durdurmayacağı bildirmişti.

Adalet Divanı, Polonya'ya Ekim 2020'de, mayıs ayındaki tedbir kararına uymadığı her gün için 500 bin avro para cezası vermişti.

İngiltere hükümeti 'ikinci sınıf vatandaşlığı' yasalaştırıyor

İngiltere hükümeti "ikinci sınıf vatandaşlığı" yasalaştırıyor

 Meksika'da kamyon kasasında 10 ceset bulundu

Meksika'da kamyon kasasında 10 ceset bulundu

AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title