- Polonya'da nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı dünyaya geldi - Polonya'da nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı dünyaya geldi Polonya'da Wroclaw Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı dünyaya geldi.

- Polonya'da nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı dünyaya geldi

VARŞOVA - Polonya'da Wroclaw Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı dünyaya geldi.

Polonya'nın Wroclaw kentinde bulunan Wroclaw Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı dünyaya geldi. Yetkililer, yavru kaplanın 23 Mayıs'ta dünyaya geldiğini fakat doğum haberini vermek için hayata tutunması açısından kritik olan sürecin geçmesini beklediklerini aktardılar. Yavru kaplan, kritik süreci atlatmasının ardından 2 ay sonra ilk kez ziyaretçilerle buluştu. Yetkililer, yavru kaplana isim belirlemek amacıyla önümüzdeki günlerde yarışma düzenleneceğini duyurdu.

Wroclaw Hayvanat Bahçesi Direktörü Radoslaw Ratajszczak, yaptığı açıklamada 7 yaşındaki anne Nura ve 11 yaşındaki baba Tenga'dan dünyaya gelen bebek kaplanın Polonya'daki hayvanat bahçelerinde 8 yıldan bu yana dünyaya gelen ilk kaplan olduğunu ifade etti. Direktör Ratajszczak, söz konusu doğumun yalnızca kendileri için değil dünya çapındaki tüm zoologlar için büyük önem taşıdığını aktardı. Tüm dünyada kaplanların neslinin tükenme tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirten Ratajszczak, "Deneyimlerimiz bizlere kaplanların çok da hızlı üremediğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl tüm dünyada yalnızca 13 kaplan doğdu, bu kaybedecek zamanımızın olmadığını gösteriyor, bu güzel kedileri kurtarmak için ivedilikle harekete geçmeliyiz" dedi.

Direktör Ratajszczak, dünya çapında Sumatra kaplanlarının sayısının 400 ile 500 arasında olduğunun tahmin edildiğini aktarırken, bunların 272'sinin ise hayvanat bahçelerinde bulunduğunu açıkladı. Kaplanların genellikle geleneksel Çin tıbbının kurbanı olduğunu belirten Ratajszczak, "Kuyrukları mide bulantısını gidermede, safra keselerinden yapılan merhem gözlerdeki yorgunluğu gidermede, ezilmiş beyinleri sivilcelerin tedavisinde, diğer uzuvları başka hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Bizler Çin geleneksel tıbbına özgü ilaç ya da diyet takviyesi ürünlerini satın alırken üretiminde hayvanların kullanılmadığı ürünleri tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA