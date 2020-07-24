- Polonya'da nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı dünyaya geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Polonya'da nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı dünyaya geldi

- Polonya'da nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı dünyaya geldi Polonya'da Wroclaw Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı dünyaya geldi.

24.07.2020 20:47 | Son Güncelleme: 24.07.2020 20:55

- Polonya'da nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı dünyaya geldi

VARŞOVA - Polonya'da Wroclaw Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı dünyaya geldi.

Polonya'nın Wroclaw kentinde bulunan Wroclaw Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı dünyaya geldi. Yetkililer, yavru kaplanın 23 Mayıs'ta dünyaya geldiğini fakat doğum haberini vermek için hayata tutunması açısından kritik olan sürecin geçmesini beklediklerini aktardılar. Yavru kaplan, kritik süreci atlatmasının ardından 2 ay sonra ilk kez ziyaretçilerle buluştu. Yetkililer, yavru kaplana isim belirlemek amacıyla önümüzdeki günlerde yarışma düzenleneceğini duyurdu.

Wroclaw Hayvanat Bahçesi Direktörü Radoslaw Ratajszczak, yaptığı açıklamada 7 yaşındaki anne Nura ve 11 yaşındaki baba Tenga'dan dünyaya gelen bebek kaplanın Polonya'daki hayvanat bahçelerinde 8 yıldan bu yana dünyaya gelen ilk kaplan olduğunu ifade etti. Direktör Ratajszczak, söz konusu doğumun yalnızca kendileri için değil dünya çapındaki tüm zoologlar için büyük önem taşıdığını aktardı. Tüm dünyada kaplanların neslinin tükenme tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirten Ratajszczak, "Deneyimlerimiz bizlere kaplanların çok da hızlı üremediğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl tüm dünyada yalnızca 13 kaplan doğdu, bu kaybedecek zamanımızın olmadığını gösteriyor, bu güzel kedileri kurtarmak için ivedilikle harekete geçmeliyiz" dedi.

Direktör Ratajszczak, dünya çapında Sumatra kaplanlarının sayısının 400 ile 500 arasında olduğunun tahmin edildiğini aktarırken, bunların 272'sinin ise hayvanat bahçelerinde bulunduğunu açıkladı. Kaplanların genellikle geleneksel Çin tıbbının kurbanı olduğunu belirten Ratajszczak, "Kuyrukları mide bulantısını gidermede, safra keselerinden yapılan merhem gözlerdeki yorgunluğu gidermede, ezilmiş beyinleri sivilcelerin tedavisinde, diğer uzuvları başka hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Bizler Çin geleneksel tıbbına özgü ilaç ya da diyet takviyesi ürünlerini satın alırken üretiminde hayvanların kullanılmadığı ürünleri tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

- Polonya'da nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı dünyaya geldi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti Dünya
Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt Güncel
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ekonomi
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu Magazin
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Politika
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor Sağlık
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim
Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı
İYİ Parti'den anket açıklaması: Kamuoyu yoklamalarında üçüncü partiyiz
İYİ Parti'den anket açıklaması: Kamuoyu yoklamalarında üçüncü partiyiz
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi
Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Engin Altay Özlem Zengin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Selçuk Yöntem Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kemal Gülman Walison Fonseca Mehmet Boynukalın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
Şu an buradasınız: - Polonya'da nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı dünyaya geldi - Wroclaw
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 20:56:07. #1.15#
title