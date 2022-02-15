Polonya'da Kovid-19 vakaları yüzde 38 azaldı

Polonya'da Kovid-19 vakaları geçen haftaya göre yüzde 38 geriledi.

Polonya Sağlık Bakanlığı, kısıtlamaların ve karantina kurallarının gevşetildiği Polonya'da Kovid-19'a yakalananların sayısının azaldığını bildirdi.

Polonya Sağlık Bakanı Yardımcısı Waldemar Kraska, "Her gün düşüş görüyoruz. Bugünkü veriler, geçen haftadan yüzde 38 daha düşük. Bu büyük bir düşüş." ifadesini kullandı.

Kraska, şubat sonunda günlük vaka sayısının 10 bin seviyesine gerileyebileceğini de kaydetti.

Polonya'da son 24 saatte 22 bin 267 Kovid-19 vakası tespit edildi, 378 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.