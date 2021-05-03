Polonya'da Anayasa Bayramı 4 Devlet Başkanının katılımıyla kutlanacak
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Polonya'da Anayasa Bayramı 4 Devlet Başkanının katılımıyla kutlanacak

Polonya'da Anayasa Bayramı 4 Devlet Başkanının katılımıyla kutlanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Polonya'da 3 Mayıs Anayasa Bayramı kapsamında, korona virüs salgını nedeniyle sembolik düzeyde olacak törenlere Litvanya, Letonya, Estonya ve Ukrayna Devlet Başkanları da katılacak.

Polonya'da 3 Mayıs Anayasa Bayramı kapsamında, korona virüs salgını nedeniyle sembolik düzeyde olacak törenlere Litvanya, Letonya, Estonya ve Ukrayna Devlet Başkanları da katılacak.

Polonya'da anayasanın kabulünün 230'uncu yıldönümü 3 Mayıs Anayasa Bayramı törenlerle kutlanacak. Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl sembolik düzeyde gerçekleştirilecek törenlere, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky de katılacak. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek resmi törenler Türkiye saatiyle 13: 00'da başlayacak.

Kraliyet Sarayı'nda (Zamek Krolewski) gerçekleşecek törende Cumhurbaşkanı Andrzej Duda bir konuşma yapacak. Törenin ardından 5 devlet başkanı basına kapalı bir toplantı gerçekleştirecek. Türkiye saatiyle 15: 10'da ise Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile bir görüşme gerçekleştirecek, görüşmenin ardından iki devlet başkanı ortak açıklama yapacak. Andrzej Duda, daha sonra Letonyalı mevkiidaşı Egils Levits ile biraraya gelecek.

3 Mayıs Anayasa Bayramı kutlamaları devlet törenlerinin dışında yurt çapında düzenlenecek konserler, konferanslar, film gösterimleri ile de kutlanacak. Ancak söz konusu kısıtlamaların çoğu pandemi dolayısıyla online gerçekleştirilecek. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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