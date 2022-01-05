Polonya'da 20 yıldır aranan cinayet hükümlüsü maske takmayınca yakalandı - Haberler
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Polonya'da 20 yıldır aranan cinayet hükümlüsü maske takmayınca yakalandı

Polonya'da 20 yıldır aranan cinayet hükümlüsü maske takmayınca yakalandı
AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Haberler | Güncel

Polonya'da 20 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan maske yasağını delince yakayı ele verdi.

Polonya'da 20 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan maske yasağını delince yakayı ele verdi.

Varşova polis müfettişi Elwira Kozlowska, başkentin kuzeydoğusundaki Bielany'de bir dükkanda maskesiz gezdiği için gözaltına alınan kişinin, cinayet suçundan 25 yıl hapis cezası almış bir mahkum olduğunu açıkladı.

Kozlowska, 45 yaşındaki hükümlünün cezaevine nakledildiğini söyledi.

Firari katilin, 2002 yılında bir kişiyi öldürüp parçalara ayırmak ve kurbanın etlerini yemekten mahkum olduğu ifade edildi.

AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Son Dakika Haberleri

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