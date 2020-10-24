Polonya Cumhurbaşkanı Duda koronavirüse yakalandı
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Polonya Cumhurbaşkanı Duda koronavirüse yakalandı

24.10.2020 10:02 | Son Güncelleme: 24.10.2020 10:08
Polonya Cumhurbaşkanı Duda koronavirüse yakalandı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Blazej Spychalski konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Duda'nın kendisini iyi hissettiğini ifade etti.  Polonya Dışişleri Bakanı Spychalski de yaptığı açıklamada "Başkan dün koronavirüs için test edildi. Sonuç pozitif çıktı. Başkan iyi. İlgili tıbbi servislerle sürekli temas halindeyiz"dedi 


Polonya Cumhurbaşkanı Duda koronavirüse yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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