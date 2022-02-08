Polonya, bazı meslekler için Kovid-19 aşı zorunluluğunu süresiz erteledi - Haberler
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Polonya, bazı meslekler için Kovid-19 aşı zorunluluğunu süresiz erteledi

AA, Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel
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Polonya, bazı meslekler için Kovid-19 aşı zorunluluğunu süresiz erteledi

Polonya, öğretmen, polis ve ordu mensupları için Kovid-19 aşı zorunluluğunu süresiz erteledi.

Polonya, öğretmen, polis ve ordu mensupları için Kovid-19 aşı zorunluluğunu süresiz erteledi.

Polonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu meslek gruplarındaki kişilerin 1 Mart'a kadar tam aşılanması planının hayata geçirilemeyeceği, dolayısıyla bu tarihin süresiz ertelendiği duyuruldu.

Polonya hükümeti, geçen yıl öğretmenler, sağlık görevlileri, polis, asker ve itfaiyecilerin, işlerini yapmak istiyorlarsa 1 Mart'a kadar Kovid-19'a karşı tam aşılanmaları gerektiğini açıklamıştı.

Bu arada Polonya Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 36 bin yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiğini, 290 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polonya'da nüfusun yüzde 57'sinin Kovid-19'a karşı tam aşılandığı ifade edildi.

AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel

Sağlık Bakanlığı, Polonya, Polis, Mart, Güncel, Haber

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